Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами

Нещодавно приведений до присяги уряд соціаліста Педро Санчеса заявив про намір повернути Каталонії контроль над її фінансами. Про це в п'ятницю, 8 червня, повідомила речниця уряду, назвавши рішення "жестом нормалізації". Центральний уряд звернеться до банків, щоб ті поновили відповідні фінансові операції. Каталонія, своєю чергою, повинна буде щомісяця інформувати Мадрид про свої видатки.

Водночас іспанський уряд відхилив проведення нового референдуму про незалежність Каталонії. Як пише інформагенція AFP, для Мадрида цей референдум "поза питанням". Прем'єр-міністр Санчес також планує провести зустріч із 17-ма регіональними урядами Іспанії, тобто і з чинним лідером Каталонії Кімом Торрою, який заявив про продовження курсу щодо незалежності Каталонії.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдм. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Після цього уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність від Іспанії. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до місцевого парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав 55-річного Кіма Торру главою регіонального уряду. Уже наступного дня новий очільник регіону вирушив до Німеччини, де провів зустріч з екс-головою Каталонії Карлесом Пучдемоном.