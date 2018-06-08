 Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами

Уряд соціаліста Педро Санчеса робить "жест нормалізації" щодо Каталонії, однак виключає проведення нового референдуму про незалежність регіону.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Нещодавно приведений до присяги уряд соціаліста Педро Санчеса заявив про намір повернути Каталонії контроль над її фінансами. Про це в п'ятницю, 8 червня, повідомила речниця уряду, назвавши рішення "жестом нормалізації". Центральний уряд звернеться до банків, щоб ті поновили відповідні фінансові операції. Каталонія, своєю чергою, повинна буде щомісяця інформувати Мадрид про свої видатки.

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Водночас іспанський уряд відхилив проведення нового референдуму про незалежність Каталонії. Як пише інформагенція AFP, для Мадрида цей референдум "поза питанням". Прем'єр-міністр Санчес також планує провести зустріч із 17-ма регіональними урядами Іспанії, тобто і з чинним лідером Каталонії Кімом Торрою, який заявив про продовження курсу щодо незалежності Каталонії.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдм. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Після цього уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність від Іспанії. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до місцевого парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав 55-річного Кіма Торру главою регіонального уряду. Уже наступного дня новий очільник регіону вирушив до Німеччини, де провів зустріч з екс-головою Каталонії Карлесом Пучдемоном.

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