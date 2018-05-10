 Новий спалах Еболи: у Конго підтвердили першу смерть від вірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Новий спалах Еболи: у Конго підтвердили першу смерть від вірусу

Влада Демократичної Республіки Конго заявила про перший підтверджений випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола на північному заході країни. В іще понад 10 людей підтвердили наявність захворювання.

Вірус Ебола

Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго (ДРК) повідомило про нові випадки інфікування вірусом Ебола. У четвер, 10 травня, міністерство сповістило про один підтверджений смертельний випадок унаслідок нового спалаху інфекційного захворювання, передає інформагенція Reuters. Так само у відомстві африканської країни сказали, що вірус був підтверджений іще в 11 осіб. 

Нещодавно повідомлялося про смерть 17 мешканців одного з сіл на північному заході країни - регіону нового спалаху вірусу. Вони були серед понад 20 людей, які демонстрували симптоми, схожі на лихоманку Ебола. Однак проведена перевірка не підтвердила наявність збудників небезпечної інфекційної хвороби в цих людей, повідомила влада.

Це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований минулого року. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби від часу, коли вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.
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ВООЗ скасувала глобальний надзвичайний стан через вірус Ебола

Фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) заявляють про контрольованість ситуації з поширенням вірусу Ебола. Тож необхідності у подовженні дії глобального надзвичайного стану немає. (29.03.2016)  

ВООЗ: Від Еболи померли щонайменше 7905 людей

Від вірусу Ебола у світі померли щонайменше 7905 осіб, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров’я. Загальна кількість інфікованих перевищує 20 тисяч осіб. (01.01.2015)  

Клінічні випробування вакцини від Еболи показали успішні результати

Дослідники, які розробляють вакцину від лихоманки Ебола, оптимістично оцінили результати первинних клінічних випробувань - організм учасників експерименту виробив антитіла. Але до кінцевого результату ще далеко. (27.11.2014)  

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Докладно

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