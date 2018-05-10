Новий спалах Еболи: у Конго підтвердили першу смерть від вірусу

Влада Демократичної Республіки Конго заявила про перший підтверджений випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола на північному заході країни. В іще понад 10 людей підтвердили наявність захворювання.
Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго (ДРК) повідомило про нові випадки інфікування вірусом Ебола. У четвер, 10 травня, міністерство сповістило про один підтверджений смертельний випадок унаслідок нового спалаху інфекційного захворювання, передає інформагенція Reuters. Так само у відомстві африканської країни сказали, що вірус був підтверджений іще в 11 осіб.
Нещодавно повідомлялося про смерть 17 мешканців одного з сіл на північному заході країни - регіону нового спалаху вірусу. Вони були серед понад 20 людей, які демонстрували симптоми, схожі на лихоманку Ебола. Однак проведена перевірка не підтвердила наявність збудників небезпечної інфекційної хвороби в цих людей, повідомила влада.
Це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований минулого року. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби від часу, коли вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.
Фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) заявляють про контрольованість ситуації з поширенням вірусу Ебола. Тож необхідності у подовженні дії глобального надзвичайного стану немає. (29.03.2016)
Від вірусу Ебола у світі померли щонайменше 7905 осіб, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров’я. Загальна кількість інфікованих перевищує 20 тисяч осіб. (01.01.2015)