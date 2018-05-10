Новий спалах Еболи: у Конго підтвердили першу смерть від вірусу

Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго (ДРК) повідомило про нові випадки інфікування вірусом Ебола. У четвер, 10 травня, міністерство сповістило про один підтверджений смертельний випадок унаслідок нового спалаху інфекційного захворювання, передає інформагенція Reuters. Так само у відомстві африканської країни сказали, що вірус був підтверджений іще в 11 осіб.

Нещодавно повідомлялося про смерть 17 мешканців одного з сіл на північному заході країни - регіону нового спалаху вірусу. Вони були серед понад 20 людей, які демонстрували симптоми, схожі на лихоманку Ебола. Однак проведена перевірка не підтвердила наявність збудників небезпечної інфекційної хвороби в цих людей, повідомила влада.

Це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований минулого року. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби від часу, коли вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.