 Новий прем′єр Італії виступив за перегляд санкцій проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Новий прем'єр Італії виступив за перегляд санкцій проти РФ

У програмній промові Джузеппе Конте - зростання економіки Італії та боротьба за зміни в ЄС. Санкції проти РФ потрібно переглянути, вважає він.

Конте анонсує радикальні зміни в Італії

Конте анонсує радикальні зміни в Італії

Новопризначений прем'єр Італії, висунутий коаліцією популістів, Джузеппе Конте у вівторок, 5 червня, вперше виступив перед Сенатом  - верхньою палатою парламенту країни. У своїй промові він пообіцяв радикальні зміни в Італії, зокрема, стосовно дотримання норм Євросоюзу щодо бюджету та у сфері міграції, зазначає агенція новин Reuters.

Серед іншого він закликав до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість стосовно Москви. "Ми виступимо за перегляд нашої системи санкцій", - заявив він сенаторам, які згодом увечері мають голосувати за довіру до його уряду. "Європа - наш дім", - нагадав Конте і підкреслив, що прагне більше справедливості у ЄС, цитує AFP.

DW.COM

Популісти "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" знову домовилися щодо уряду.

Італією спільно керуватимуть праві та ліві популісти. Це може призвести до фінансової кризи в країні та до настання неспокійних часів у Європі, вважає Барбара Везель. (01.06.2018)

Після майже трьох місяців переговорів новий уряд Італії склав присягу. Голосування в парламенті щодо затвердження складу уряду популістів заплановане на наступний тиждень. (01.06.2018)

Конте обіцяє також покласти край міграційному "бізнесу", який, за його словами, вийшов з-під контролю під маскою солідарності. Він також планує відмовитися від заходів економії, тоді як держборг Італії скорочуватиме завдяки зростанню економіки. Уряд Конте обіцяє виступити проти політичних привілеїв та відновити довіру громадян до правоохоронної системи, а також боротися з мафією та корупцією.

Уряд, сформований з другої спроби

Нагадаємо, Конте спочатку не зміг отримати схвалення президентом Італії складу кабінету міністрів, до якого мав увійти євроскептик Паоло Савона на посаді міністра економіки та фінансів. Країна була на межі проголошення дострокових виборів. Утім, коаліція "Ліги Півночі" та "Руху п'яти зірок"  після переговорів запропонувала новий склад уряду. 

У першому проекті урядової програми також передбачали відмову від заходів економії, зниження податків, що, на думку експертів, призвело б до подальшого зростання і так чималого державного боргу Італії. Враховуючи значний державний борг Італії (130 відсотків ВВП країни), серйозна фінансова криза країни поставила б під загрозу усю Єврозону. Повідомлялося також, що коаліційна угода містила заклик до скасування санкцій проти РФ.

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