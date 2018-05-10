Новий посол США обіцяє Німеччині, що торговельної війни не буде

Новий посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл заявив, що суперечка між Брюсселем та Вашингтоном щодо обмежувальних мит на сталь та алюміній з ЄС не призведе до торговельної війни. Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюдненому в суботу, 12 травня.

"Німці неймовірно торгують… Ми ведемо розмову з нашими друзями, щоб вирішити проблему", - зазначив він щодо переговорів, зокрема з Берліном, щодо врегулювання тарифної суперечки. За його словами, США чекає на пропозиції з ЄС до початку червня, коли відтермінування введення нових мит спливає.

Нагадаємо, Європейський Союз прагне домогтися повної відмови США від запровадження мит на метали з країн-членів ЄС. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала ці обмежувальні невиправданими. Пріоритет орієнтованої на експорт економіки Німеччини - досягти угоди про зниження тарифів відносно широкого спектра продукції. США для Німеччини - другий за значущістю ринок експорту після країн ЄС.

Раніше в рамках анонсованої протекціоністської політики президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита на алюміній. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Виняток на певний час було зроблено і для ЄС, строк звільнення від мит для якого нещодавно посунули на початок червня.