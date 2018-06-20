 Новий наступ армії Асада вигнав з домівок у Сирії понад 12 тисяч людей - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Новий наступ армії Асада вигнав з домівок у Сирії понад 12 тисяч людей - спостерігачі

Унаслідок потужного наступу армії сирійського президента Башара Асада у провінції Дар'а лише за останні дві доби понад 12 тисяч людей залишили свої домівки, повідомляють у сирійському моніторинговому центрі.

Бойові дії у провінції Дар'а

Бойові дії у провінції Дар'а

Унаслідок авіаударів урядових військ на південному заході Сирії тисячі місцевих жителів змушені покидати свої домівки. Лише за останні дві доби близько 12,5 тисяч людей втекли з підконтрольної повстанцям провінції Дар'а, повідомляє у четвер, 21 червня, агенція Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Як зазначається, за цей час загинули щонайменше 14 людей, серед яких вісім мирних жителів.

Водночас ООН висловлює глибоке занепокоєння через те, що продовжуються бої в провінції Дар'а. Як зазначається у заяві організації, лише протягом 20 червня внаслідок обстрілів та боїв у кількох місцевостях провінції загинули 20 людей, у тому числі 11-ть у самому місті Дар'а.

DW.COM

За інформацією сирійських активістів, повітряний удар в провінції Ідліб здійснили російські військові. (08.06.2018)

Через авіаудар на сході Сирії загинули понад 50 бійців, які воювали на боці президента країни Башара Асада. Коаліція під проводом США заперечує причетність до атаки. (18.06.2018)

Бойові дії наразі змістилися до провінції Дар'а, що на кордоні з Йорданією. Це один з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії перебуває у руках повстанців. У ньому урядові війська наразі здійснюють потужний наступ. У свою чергу повстанці погрожують чинити сильний опір. Як повідомлялося, раніше війська президента країни Башара Асада взяли під свій контроль такі важливі опорні пункти повстанців, як міста Дамаск та Хомс. 

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, що потім переросло в повномасштабну війну з участю іноземних держав та терористичних груп. Відтоді понад 350 тисяч людей було вбито, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

Дивитись відео 02:54
Now live
02:54 хв

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Russland Wladimir Putin & Baschar al-Assad in Sotschi

Асад запевняє в готовності змінювати конституцію Сирії у співпраці з ООН 17.05.2018

Дамаск розраховує розпочати співпрацю з ООН щодо змін до конституції країни, заявив президент Сирії Башар Асад після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Syrien Duma Beschuß

Війна в Сирії: хто проти кого? (відео) 12.04.2018

У Сирії сім років не вщухає війна, яка підігрівається конфліктом інтересів численних політичних гравців. Дивіться, заради чого і проти кого воюють Росія, Туреччина, Іран та США у Сирії.

Angriffe auf Ost-Ghouta

Війська Асада ізолювали два важливих міста Східної Гути - спостерігачі 10.03.2018

За даними спостерігачів, сирійська урядова армія посилила наступ на позиції повстанців у Східній Гуті. Війська Башара Асада змогли відрізати від решти району два важливих міста.

Докладно

Футбольний уболівальник у Москві поцілував журналістку DW

Поцілунок - це домагання. Прийміть це як факт

Футбольний уболівальник поцілував журналістку DW у Москві під час ЧС-2018. Це сексуальне домагання чи невдалий жарт? 

Масова загибель бджіл в Україні.

Масове отруєння бджіл: пасічники б'ють на сполох (відео)

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані: це через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  