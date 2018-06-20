Новий наступ армії Асада вигнав з домівок у Сирії понад 12 тисяч людей - спостерігачі

Унаслідок авіаударів урядових військ на південному заході Сирії тисячі місцевих жителів змушені покидати свої домівки. Лише за останні дві доби близько 12,5 тисяч людей втекли з підконтрольної повстанцям провінції Дар'а, повідомляє у четвер, 21 червня, агенція Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Як зазначається, за цей час загинули щонайменше 14 людей, серед яких вісім мирних жителів.

Водночас ООН висловлює глибоке занепокоєння через те, що продовжуються бої в провінції Дар'а. Як зазначається у заяві організації, лише протягом 20 червня внаслідок обстрілів та боїв у кількох місцевостях провінції загинули 20 людей, у тому числі 11-ть у самому місті Дар'а.

Бойові дії наразі змістилися до провінції Дар'а, що на кордоні з Йорданією. Це один з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії перебуває у руках повстанців. У ньому урядові війська наразі здійснюють потужний наступ. У свою чергу повстанці погрожують чинити сильний опір. Як повідомлялося, раніше війська президента країни Башара Асада взяли під свій контроль такі важливі опорні пункти повстанців, як міста Дамаск та Хомс.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, що потім переросло в повномасштабну війну з участю іноземних держав та терористичних груп. Відтоді понад 350 тисяч людей було вбито, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

Дивитись відео 02:54 Now live 02:54 хв Поділитись Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2w8fZ Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)