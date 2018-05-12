Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу

Новообраний голова регіонального уряду Каталонії Жоакім (Кім) Торра закликав центральний уряд у Мадриді до діалогу та прямої зустрічі між представниками обох сторін. З такою заявою він виступив у вівторок, 15 травня, на спільній пресконференції з екс-лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном у Берліні, повідомляє агенція dpa. На думку Торри, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має запропонувати час і місце такої зустрічі.

Водночас Торра закликав Рахоя нарешті прийняти результати грудневих виборів минулого року, під час яких більшість місць у регіональному парламенті здобули прихильники відділення Каталонії від Іспанії.

Голова каталонської адміністрації також звернувся до іспанського прем'єра із закликом якомога швидше припинити пряме управління регіоном із Мадрида.

Карлес Пучдемон, який перебуває у Берліні в очікуванні рішення щодо його екстрадиції до Іспанії, своєю чергою наголосив на важливості політичного розв'язання кризи. "Ми маємо розпочати переговори і знайти політичне рішення для цього політичного конфлікту", - наголосив Пучдемон.

Нагадаємо, 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав 55-річного Кіма Торру главою регіонального уряду. Уже наступного дня новий очільник регіону вирушив до Німеччини, де провів зустріч з Карлесом Пучдемоном.

Раніше, 10 травня, Пучдемон відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував на цей пост кандидатуру Торри.

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