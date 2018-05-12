 Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу

На наступний день після обрання очільником уряду Каталонії Кім Торра провів зустріч у Берліні з Карлесом Пучдемоном. Політик закликав прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя до прямої зустрічі представників обох сторін.

Новий лідер Каталонії Жоакім Торра

Новий лідер Каталонії Жоакім Торра

Новообраний голова регіонального уряду Каталонії Жоакім (Кім) Торра закликав центральний уряд у Мадриді до діалогу та прямої зустрічі між представниками обох сторін. З такою заявою він виступив у вівторок, 15 травня, на спільній пресконференції з екс-лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном у Берліні, повідомляє агенція dpa. На думку Торри, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має запропонувати час і місце такої зустрічі.

Водночас Торра закликав Рахоя нарешті прийняти результати грудневих виборів минулого року, під час яких більшість місць у регіональному парламенті здобули прихильники відділення Каталонії від Іспанії.

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Жоакім Торра очолить регіональний уряд Каталонії. Під час другого голосування в парламенті він отримав підтримку відносної більшості депутатів. Торра пообіцяв "збудувати Каталонську державу". (14.05.2018)

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон закликав Мадрид до діалогу і висловився щодо можливості залучення посередників для залагодження конфлікту. (07.04.2018)

Голова каталонської адміністрації також звернувся до іспанського прем'єра із закликом якомога швидше припинити пряме управління регіоном із Мадрида.

Карлес Пучдемон, який перебуває у Берліні в очікуванні рішення щодо його екстрадиції до Іспанії, своєю чергою наголосив на важливості політичного розв'язання кризи. "Ми маємо розпочати переговори і знайти політичне рішення для цього політичного конфлікту", - наголосив Пучдемон.

Нагадаємо, 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав 55-річного Кіма Торру главою регіонального уряду. Уже наступного дня новий очільник регіону вирушив до Німеччини, де провів зустріч з Карлесом Пучдемоном.

Раніше, 10 травня, Пучдемон відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував на цей пост кандидатуру Торри.
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