Новий лижний курорт "Свидовець" у Карпатах: екологи б'ють на сполох

Проект зведення на Закарпатті нового туристичного комплексу "Свидовець" з мережею підвісних пасажирських канатних доріг, лижних трас, готельною-комерційною інфраструктурою, який прийматиме до 28 тисяч туристів одночасно, жорстко критикують громадські активісти. Курорт планують звести у горах у Рахівському та Тячівському районах Закарпатської області, неподалік курорту "Буковель", що в Івано-Франківській області.

Ініціює проект Закарпатська облдержадміністрація в рамках регіональної політики розвитку туристичної галузі регіону. Натомість екологи застерігають, що спорудження такого великого об'єкта поряд з уже існуючим гірськолижним курортом "Буковель" призведе до повного зневоднення тамтешньої місцевості. "Свидовець - це унікальна територія, бо там карстові давні лійкоподібні утворення, де відбувається накопичення води. Якщо звідти забрати воду, то нижче на прилеглій території повністю зникне вода, а з нею звідти підуть і люди", - зазначив в інтерв'ю DW кандидат біологічних наук, координатор природоохоронної діяльності Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні Богдан Прокопець. Аби попередити про можливі наслідки, пов'язані з будівництвом курорту, екологи провели в понеділок, 16 квітня, прес-конференцію в Києві.

Без прозорості

Спорудження туристичного комплексу "Свидовець" активно лобіює голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він уже зустрічався з власниками курорту "Буковель" та має великі плани на новий гірськолижний курорт. Комплекс "Свидовець", на його думку, може стати базою для спортивних тренувань в Україні. "У перспективі це місце можна використати навіть для проведення зимових Олімпійських ігор", - написав Генадій Москаль на своєму офіційному веб-сайті.

Проект спорудження комплекту "Свидовець" активно лобіює голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль (фото з архіву)

У плановій оцінці проекту зведення туристичного комплексу "Свидовець", яка розміщена на сайті Закарпатської ОДА, йдеться про те, що в результаті реалізації проекту розвитку туристичного комплексу буде створено 5 тисяч нових робочих місць, зростуть надходження до бюджету, зокрема, за рахунок потоку іноземних туристів. При цьому інформації про те, хто реалізовуватиме цей проект та за які кошти, немає. Відсутня у вільному доступі й детальна інформація щодо плану забудови території. Місцева громада про будівництво комплексу дізналась зі ЗМІ. "Ми розпочали судову справу проти ініціаторів забудови. Першу інстанцію ми виграли , але вони не надали плану забудови і не з'явилися на жодне засідання", - розповіла Іріс Дельсоль, представниця ініціативної групи Free Svydovets, яка виступає проти зведення курорту.

Битва за воду?

Водночас на сайті Івано-Франківської облдержадмінстрації є розпорядження її голови Олега Гончарука про розробку детального плану територій за межами населених пунктів в адміністративних межах Яремчанської міської ради. Документ надає дозвіл ТОВ "Буковель" розробити детальний план території за межами розташованих у регіоні населених пунктів Яблуниця та Поляниця для подальшого розміщення рекреаційного комплексу - курортного центру "Свидовець". Фінансує ці розробки, відповідно до розпорядження, теж ТОВ "Буковель".

Навіщо ж власникам "Буковеля" ще один величезний туристичний об’єкт? "Буковелю" вже бракує води для обслуговування своєї інфраструктури, снігових гармат. Тому він потребує нових джерел, але у межах його басейну нових джерел немає. Є ймовірність, що питна вода з басейну "Свидовець" буде перерозподілятися на частину Івано-Франківської області, зокрема на "Буковель", тому його власники і лобіюють цей проект", - вважає Богдан Прокопець. За його словами, спорудження туристичного комплексу "Свидовець" матиме суттєвий вплив на перерозподіл води у регіоні. DW звернулася із запитом до ТОВ "Буковель", аби дізнатися його бачення ситуації.

Конкуренція за ресурси

Будівництво створює низку екологічних ризиків - лавини, селеві потоки, зникнення "червонокнижних" рослин. За оцінкою Національної академії наук України, окремих інститутів та громадських організацій, через будівництво 92 види рослин та тварин з Червоної книги України опиняться під загрозою зменшення популяції. Понад 110 видів рослин з карпатського регіонального списку, які знаходяться під охороною, можуть бути знищені. Екологи б'ють на сполох і через те, що в результаті реалізації проекту будуть вирубані карпатські праліси.

Згідно з плановою оцінкою проекту, для спорудження лижного курорту "Свидовець" потрібно виділити 1430 гектарів земель. Переважно це ліс, пасовища й сінокоси, але й державні землі сільськогосподарського призначення. Цим дуже занепокоєне місцеве населення. "У нас немає орної землі. Наші жителі живуть лише за рахунок полонин - вони збирають чорниці, брусниці, лікарські трави і за рахунок цього виживають зиму. Ця забудова принесе нам колосальні збитки", - наголосив Валерій Павлюк, депутат села Лопухів, біля якого хочуть звести туркомплекс.

Але Геннадій Москаль налаштований оптимістично. Він переконаний, що реалізація проекту "Свидовець" надасть поштовху для економічного розвитку гірських районів Закарпаття. "А якась міфічна шкода, про яку говорять активісти, від "Свидовця" може бути не більшою, ніж від знаменитого курорту Куршевель у Французьких Альпах", - вважає голова Закарпатської ОДА.

Свої пропозиції з реалізації проекту Закарпатська ОДА нині направила на експертизу до міністерства економічного розвитку і торгівлі України.