 Новий каталонський лідер узяв в уряд ув′язнених політиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків

Всупереч застереженням Мадрида, новий керівник каталонського регіонального уряду Кім Торра призначив міністрами двох політиків, які перебувають за ґратами, і двох політиків-утікачів.

Кім Торра

Кім Торра проігнорував застереження з боку Мадрида, зробивши суперечливі призначення

Нещодавно обраний очільник Каталонії Жоакім (Кім) Торра узяв до складу регіонального уряду політиків, що перебувають за ґратами, а також політиків-утікачів. Відповідний указ новий каталонський лідер підписав у суботу, 19 травня, передає інформагенція dpa.

Серед тих, хто має, згідно з указом Торри, увійти до складу нового уряду Каталонії, є Жосеп Рулл та Жорді Турулл. Обидва політики перебувають за ґратами, оскільки влада Іспанії звинувачує їх в організації заколоту. Крім них, членами регіонального уряду призначено Луї Пуга та Тоні Коміна, котрі втекли до Бельгії від іспанського правосуддя.

Це призначення відбулося всупереч застереженням з боку Мадрида. 55-річний Торра вже не раз наголошував, що для нього законним лідером Каталонії є Карлес Пучдемон, котрий нині перебуває в Німеччині. Торра також пообіцяв і надалі дотримуватися курсу Пучдемона на відокремлення регіону від Іспанії.

Нагадаємо, 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав 55-річного Кіма Торру главою регіонального уряду. Уже наступного дня новий очільник регіону вирушив до Німеччини, де провів зустріч з Карлесом Пучдемоном. Раніше, 10 травня, Пучдемон відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував на цей пост кандидатуру Торри.

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