Новий британський принц: у Кейт і Вільяма з'явилася третя дитина

У віці 36 років британська герцогиня Кейт Міддлтон народила третю дитину - хлопчика. Уже через 7 годин після пологів Кейт, немовля і її чоловік герцог Вільям залишили лікарню Святої Діви Марії в Лондоні.
Герцог Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон забрали новонароджену дитину додому майже одразу після пологів
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