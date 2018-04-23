Новий британський принц: у Кейт і Вільяма з'явилася третя дитина

Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

Тур дипломатії

Хай там як, але і Джорж, і Шарлотта знають - на червоній доріжці слід слухняно йти з батьками. Поїздка герцога і герцогині Кембриджських розглядається як тур дипломатії. Звичайно, цей візит жодним чином не вплине на перебіг переговорів про Brexit, однак він має нагадати країнам про тісні зв’язки між Британією та ЄС.