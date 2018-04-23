 Новий британський принц: у Кейт і Вільяма з′явилася третя дитина | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2018
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Європа

Новий британський принц: у Кейт і Вільяма з'явилася третя дитина

У віці 36 років британська герцогиня Кейт Міддлтон народила третю дитину - хлопчика. Уже через 7 годин після пологів Кейт, немовля і її чоловік герцог Вільям залишили лікарню Святої Діви Марії в Лондоні.

Герцог Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон з новонародженим принцом

Герцог Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон забрали новонароджену дитину додому майже одразу після пологів

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У Кейт і Вільяма народився син (23.04.2018)

  • Квіти для принцеси

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Квіти для принцеси

    Європейське турне герцога та герцогині Кембриджських у розпалі. Напередодні вони разом з дітьми прибули з Польщі до Німеччини. З Варшави королівська родина вилетіла рано вранці, тож дітлахи не виспалися і час від часу терли очі, чим зачарували усіх оточуючих. Щойно принцеса Шарлота спустилася з трапу літака, їй, як і її мамі, вручили мініатюрний букет квітів.

  • Перше європейське турне

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Перше європейське турне

    Поки їхні однолітки зайняті іграми, принц Джордж та принцеса Шарлотта вже опановують мистецтво міжнародної дипломатії. Це їхня перша офіційна поїздка до Європи, але в майбутньому такі візити для них мають стати звичною справою.

  • Сонний принц

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Сонний принц

    Схоже, сонний принц Джордж був не надто готовий до королівських почестей у Берліні. Однак, майбутній спадкоємець британського престолу таки зміг опанувати себе і впевнено тиснув руки посадовцям, які вітали родину в аеропорту.

  • Тур дипломатії

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Тур дипломатії

    Хай там як, але і Джорж, і Шарлотта знають - на червоній доріжці слід слухняно йти з батьками. Поїздка герцога і герцогині Кембриджських розглядається як тур дипломатії. Звичайно, цей візит жодним чином не вплине на перебіг переговорів про Brexit, однак він має нагадати країнам про тісні зв’язки між Британією та ЄС.

  • Зустріч з Меркель

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Зустрітися з Меркель…

    На зустріч з канцлеркою Німеччини принц Вільям з дружиною Кетрін прибули без дітей. Говорили про Brexit. Це перший візит герцога і герцогині Кембриджських до Німеччини, триватиме він до 21 липня. Окрім Берліна, в програмі відвідини Гайдельберга та Гамбурга.

  • Побачити Бранденбурзькі ворота

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    … і побачити Бранденбурзькі ворота

    Бранденбурзькі ворота - одна з найвідоміших пам’яток Берліна та символ об’єднання Німеччини. Як правило, сюди приводять усіх гостей німецької столиці. Вільям та Кейт не стали винятком. І хоча цілковито розкутими вони не виглядають, берлінці, без сумніву, зачарували їх своїм шармом.

  • В обіймах берлінців

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    "В обіймах" берлінців

    Під час візиту до Німеччини Кейт порадувала публіку своїми ефектними нарядами і залюбки спілкувалася із шанувальниками. Симпатія, схоже, була взаємною.

  • Точно не відомо, про що саме розповідає гостям з Британії мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Можливо, про часи, коли місто було розділене навпіл.

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    "А там була стіна!"

    Точно не відомо, про що саме розповідає високим гостям з Британії бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Можливо, про часи, коли місто було розділене навпіл.

  • Хвилина мовчання

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Хвилина мовчання

    Меморіальним комплексом жертвам Голокосту - "Штеленфельд" (Stelenfeld) - герцог і герцогиня Кембриджські гуляли на самоті. До цього вони відвідали музей, де поспілкувалися з Леоном Генрі Шварцбаумом, який був свідком тих трагічних історичних подій.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Британська герцогиня Кейт народила третю дитину - хлопчика

Герцогиня Кембриждська Кейт Міддлтон та немовля почуваються добре. Герцог Кембриджський Вільям був присутній під час пологів. (23.04.2018)  

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У Кейт і Вільяма народився син (23.04.2018)  

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