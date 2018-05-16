 Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста

Спалах Еболи у Демократичній республіці Конго увійшов у нову фазу. Випадок хвороби виявили у місті-мільйоннику Мбандака.

У ДР Конго зафіксували новий спалах вірусу Ебола

У ДР Конго зафіксували новий спалах вірусу Ебола

Спалах вірусу Ебола у Декомратичній республіці Конго увійшов у "нову фазу": вперше випадок захворювання виявили у місті-мільйоннику Мбандака на північному заході країни. Про це в середу, 16 травня, повідомила агенція Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я ДР Конго. 

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Влада Демократичної Республіки Конго заявила про перший підтверджений випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола на північному заході країни. В іще понад 10 людей підтвердили наявність захворювання. (10.05.2018)

На думку мільярдера-філантропа Білла Гейтса, сучасній медицині бракує здатності швидко створювати нові ліки та вакцини. (30.12.2016)

Наразі зафіксовано 23 смертельні випадки в ізольованих сільських районах країни внаслідок, ймовірно, нового спалаху Еболи. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила занепокоєння тим фактом, що вірус сягнув густонаселеного міста, де інфекцію буде важче стримувати. 16 травня ВООЗ доправила до африканської країни понад 4000 доз експериментальної вакцини.

Як повідомлялося раніше, це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований минулого року. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби від часу, коли вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.

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