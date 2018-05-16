Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста

Спалах вірусу Ебола у Декомратичній республіці Конго увійшов у "нову фазу": вперше випадок захворювання виявили у місті-мільйоннику Мбандака на північному заході країни. Про це в середу, 16 травня, повідомила агенція Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я ДР Конго.

Наразі зафіксовано 23 смертельні випадки в ізольованих сільських районах країни внаслідок, ймовірно, нового спалаху Еболи. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила занепокоєння тим фактом, що вірус сягнув густонаселеного міста, де інфекцію буде важче стримувати. 16 травня ВООЗ доправила до африканської країни понад 4000 доз експериментальної вакцини.

Як повідомлялося раніше, це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований минулого року. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби від часу, коли вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.