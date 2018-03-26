Нобелівська лауреатка повернулась до рідної долини Сват у Пакистані

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай прибула до свого рідного регіону у Пакистані - вперше з 2012 року, коли їй у голову вистрілив бойовик "Талібану". У п'ятницю, 30 березня, пакистанські військові на військовому гелікоптері доставили Юсуфзай у супроводі її батька та двох братів у долину Сват.

Очікується, що під час візиту, план якого тримався у таємниці, Юсуфзай відвідає хлопчачий кадетський коледж у долині Сват, де виступить перед його студентами. "Я скучаю за всім, що є в Пакистані (…), починаючи від річок, гір і навіть брудних вулиць і сміття навколо нашого будинку, до моїх друзів і того, як ми пліткували про наше шкільне життя", - цитує правозахисницю інформагенція Reuters.

Юсуфзай заявила, що повернеться остаточно до Пакистану, коли закінчить навчання в Оксфорді.

Нагадаємо, що з 11 років дівчина писала в блозі про те, як змінилося її життя після приходу талібів у долину Сват в 2007 році. Вона відкрито виступала за право дівчат навчатися в школі. 2012 року Юсуфзай поверталася додому зі школи в шкільному автобусі. Транспортний засіб зупинили таліби. Після того як, бойовики встановили її особу, на дівчину було скоєно замах. Вона вижила, але згодом їй довелося пройти тривале лікування в Великобританії. У 2013 році активістці була вручена премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Лауреаткою Нобелівської премії миру вона стала 2014 року.

У Пакистані до Юсуфзай неоднозначне ставлення, і багато людей вважають, що вона є агентом Заходу з завданням знеславити їхню країну.