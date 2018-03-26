 Нобелівська лауреатка повернулась до рідної долини Сват у Пакистані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нобелівська лауреатка повернулась до рідної долини Сват у Пакистані

У супроводі військових пакистанська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай відвідує долину Сват - вперше з 2012 року.

Малала Юсуфзай (по центру) з рідними у долині Сват

Малала Юсуфзай (по центру) з рідними у долині Сват

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай прибула до свого рідного регіону у Пакистані - вперше з 2012 року, коли їй у голову вистрілив бойовик "Талібану". У п'ятницю, 30 березня, пакистанські військові на військовому гелікоптері доставили Юсуфзай у супроводі її батька та двох братів у долину Сват. 

DW.COM

Пакистанська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай вперше з 2012 року відвідує батьківщину. Візит відбувається за умов жорстких заходів безпеки. (29.03.2018)

Малала Юсуфзай, 20-річна пакистанська правозахисниця, навчатиметься у найстарішому університеті Великобританії. Малала бореться за доступність освіти для дівчат в ісламських державах. (17.08.2017)

Очікується, що під час візиту, план якого тримався у таємниці, Юсуфзай відвідає хлопчачий кадетський коледж у долині Сват, де виступить перед його студентами. "Я скучаю за всім, що є в Пакистані (…), починаючи від річок, гір і навіть брудних вулиць і сміття навколо нашого будинку, до моїх друзів і того, як ми пліткували про наше шкільне життя", - цитує правозахисницю інформагенція Reuters.

Юсуфзай заявила, що повернеться остаточно до Пакистану, коли закінчить навчання в Оксфорді.

Нагадаємо, що з 11 років дівчина писала в блозі про те, як змінилося її життя після приходу талібів у долину Сват в 2007 році. Вона відкрито виступала за право дівчат навчатися в школі. 2012 року Юсуфзай поверталася додому зі школи в шкільному автобусі. Транспортний засіб зупинили таліби. Після того як, бойовики встановили її особу, на дівчину було скоєно замах. Вона вижила, але згодом їй довелося пройти тривале лікування в Великобританії. У 2013 році активістці була вручена премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Лауреаткою Нобелівської премії миру вона стала 2014 року.

У Пакистані до Юсуфзай неоднозначне ставлення, і багато людей вважають, що вона є агентом Заходу з завданням знеславити їхню країну.

Також за темою

Malala Yousafzai

Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай повернулася до Пакистану 29.03.2018

Пакистанська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай вперше з 2012 року відвідує батьківщину. Візит відбувається за умов жорстких заходів безпеки.

Pakistan Soldaten in Tatta Pani

Таліб-смертник підірвав групу пакистанських військових 03.02.2018

У Пакистані 11 військових загинули через атаку терориста-смертника на блок-пост. Ще 13 військових дістали поранення.

Malala Yousafza Nobelpreisträgerin in Kenia

Малала Юсуфзай стане послом миру ООН 08.04.2017

19-річна пакистанська активістка та лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай стане послом миру ООН. Юсуфзай опікуватиметься наданням жінкам доступу до освіти.

Докладно

У кабінеті Назара Холодницького були встановлені жучки НАБУ

Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького

НАБУ обвинуватило Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Той усі обвинувачення відкидає. 

Північний потік-2 має сполучити Росію з Німеччиною напряму

Порошенко: "Північний потік-2" робить ФРН залежною від Росії

Український президент назвав прихильників проекту "Північний потік-2" спільниками Росії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  