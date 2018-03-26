 Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай повернулася до Пакистану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай повернулася до Пакистану

Пакистанська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай вперше з 2012 року відвідує батьківщину. Візит відбувається за умов жорстких заходів безпеки.

Малала Юсуфзай

Малала Юсуфзай

Вперше з часу вогнепального поранення у 2012 році лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай приїхала до Пакистану, звідки вона походить. Вранці в четвер, 29 березня, місцеве телебачення показало Юсуфзай з її батьками у аеропорту. Кортеж правозахисниці складає 15 автомобілів, у багатьох з них - озброєні поліцейські.

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Лауреатами Нобелівської премії миру в 2014 році стали Малала Юсуфзай і Кайлаш Сатьяртхі. Якщо ім'я пакистанки Малали відомо декому, то індієць вперше постав перед широкою публікою. (10.10.2014)

Малала Юсуфзай, 20-річна пакистанська правозахисниця, навчатиметься у найстарішому університеті Великобританії. Малала бореться за доступність освіти для дівчат в ісламських державах. (17.08.2017)

20-річна пакистанська правозахисниця Юсуфзай має зустрітися з прем'єр-міністром Пакистану. Деталі її перебування у рідній країні тримаються в таємниці, а саме прибуття було сюрпризом, оскільки є великий ризик, що таліби або інші ісламісти можуть скоїти новий замах на правозахисницю. Активістка нині живе у Великобританії, де навчається в Оксфордському університеті.

Нагадаємо, що з 11 років дівчина писала в блозі про те, як змінилося її життя після приходу талібів в долину Сват, а також відкрито виступала за право дівчат навчатися в школі. 2012 року Юсуфзай поверталася додому зі школи в шкільному автобусі. Транспортний засіб зупинили таліби. Після того як, бойовики встановили її особу, на дівчину було скоєно замах. Їй вдалося вижити й згодом довелося пройти тривале лікування в Великобританії. У 2013 році активістці була вручена премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Лауреаткою Нобелівської премії миру вона стала 2014 року.

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