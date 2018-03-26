 Низка країн ЄС і Україна висилають російських дипломатів через ″справу Скрипаля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

Низка країн ЄС і Україна висилають російських дипломатів через "справу Скрипаля"

Низка країн ЄС, а також США й Канада висилають російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Про аналогічний крок повідомили і в Україні.

Посольство Росії у Берліні

Посольство Росії у Берліні

Низка країн Євросоюзу в понеділок, 26 березня, одночасно заявили, що висилають російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння у Великобританії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Загалом йдеться про 14 країн Євросоюзу, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у болгарському місті Варна, повідомляє агентство Reuters. При цьому він зазначив, що не виключає подальших видворень й інших заходів найближчими днями.

Зокрема, Німеччина заявила, що висилає з країни чотирьох російських дипломатів. "Видворення дипломатів є сильним сигналом солідарності з Великобританією, а також сигналізує рішучість федерального уряду не залишати без відповіді напади на наших найближчих партнерів і союзників", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ ФРН.

Цього ж дня про видворення чотрирьох російських дипломатів оголосила Франція. З Італії висилають двох дипломатів РФ, з Данії - також двох, з Польщі - чотирьох, з Литви та Чехії - по три особи. Швеція, Хорватія, Румунія, Фінляндія та Естонія вирішили вислати по одному дипломату. Про видворення представників Росії повідомили і в низці інших європейських держав. Водночас цього ж дня США заявили, що висилають 60 "співробітників російських спецслужб" і закривають консульство в Сіетлі. Про видворення чотирьох росіян повідомили також і в Канаді.

Україна підтримує Лондон

Як заявив цього ж дня український президент Петро Порошенко, Київ також приєднався до цих заходів. "У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, й в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook. 

Про плани видворити одного російського дипломата у понеділок заявила також Норвегія.

DW.COM

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Росія у відповідь на висилання 23 своїх дипломатів з Великобританії висилає 23 британських дипломатів. (17.03.2018)

Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей привітала рішення країн, котрі вирішили вислати російських дипломатів. "Разом ми дали зрозуміти, що не будемо миритися з невпинними спробами Росії нехтувати міжнародним правом і підривати наші цінності", - заявила Мей під час виступу в британському парламенті. 

Росія вже пообіцяла відреагувати на видворення її дипломатів. Москва буде керуватися принципом взаємності, заявив у понеділок, 26 березня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. За його словами, Володимир Путін ухвалить рішення про заходи у відповідь на видворення низкою країн ЄС та США російських дипломатів після аналізу ситуації.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Уряд Великобританії нещодавно вирішив вислати 23 російських дипломатів, на що Росія відповіла видворенням з країни 23 дипломатів Великобританії. 
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