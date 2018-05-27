Нефьодов: Іде робота зі створення автомобільного кластера в Україні

В Україні триває робота зі створення кластера з виробництва автомобільних компонентів та автомобілів. Про це в інтерв'ю DW повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. "Ми дуже задоволені роботою з німецькими виробниками автозапчастин і різноманітними іншими компаніями стосовно створення автомобільного кластера (...) з центром у Львові", - зазначив Нефьодов у понеділок, 4 червня, під час візиту до Брюсселя.

Нагадаємо, в Україні працюють виробничі потужності німецьких компаній Leoni, Elektrokontakt та Bader. Перші дві випускають електричне обладнання для автомобілів, третя - чохли на сидіння. Крім того, за словами Нефьодова, ведуться переговори з компанією Volkswagen щодо можливості відкриття збирального виробництва в Україні.

Відповідаючи на запитання DW щодо інвестицій в Україну, заступник міністра зауважив: "Звичайно, ми не задоволені абсолютним рівнем (інвестицій - Ред.) і ми маємо робити значно більше, але позитивна динаміка точно вражає. Минулого року обсяг капітальних інвестицій в країні зріс більше ніж на 22 відсотки".

Повну версію інтерв'ю з Максимом Нефьодовим дивіться на Youtube-каналі DW: