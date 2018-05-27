 Нефьодов: Іде робота зі створення автомобільного кластера в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.06.2018

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Економіка

Нефьодов: Іде робота зі створення автомобільного кластера в Україні

Перший заступник міністра економрозвитку України заявив, що спільно з німецькими автовиробниками триває робота зі створення автомобільного кластера. Зокрема, з Volkswagen обговорюють можливість збирання авто.

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

В Україні триває робота зі створення кластера з виробництва автомобільних компонентів та автомобілів. Про це в інтерв'ю DW повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. "Ми дуже задоволені роботою з німецькими виробниками автозапчастин і різноманітними іншими компаніями стосовно створення автомобільного кластера (...) з центром у Львові", - зазначив Нефьодов у понеділок, 4 червня, під час візиту до Брюсселя.

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У Коломиї, що на Івано-Франківщині, 29 вересня запускають перший цех нового заводу німецької компанії Leoni. Там обіцяють, що до 2020 року кількість робочих місць на заводі зросте до п'яти тисяч. (29.09.2017)

Одне з найбільших підприємств у західному регіоні України "Електроконтакт Україна" відкриває свій третій підрозділ. Завдяки німецьким інвестиціям у Бродах буде працевлаштовано 1400 осіб. (30.08.2017)

Нагадаємо, в Україні працюють виробничі потужності німецьких компаній Leoni, Elektrokontakt та Bader. Перші дві випускають електричне обладнання для автомобілів, третя - чохли на сидіння. Крім того, за словами Нефьодова, ведуться переговори з компанією Volkswagen щодо можливості відкриття збирального виробництва в Україні.

Відповідаючи на запитання DW щодо інвестицій в Україну, заступник міністра зауважив: "Звичайно, ми не задоволені абсолютним рівнем (інвестицій - Ред.) і ми маємо робити значно більше, але позитивна динаміка точно вражає. Минулого року обсяг капітальних інвестицій в країні зріс більше ніж на 22 відсотки".

Повну версію інтерв'ю з Максимом Нефьодовим дивіться на Youtube-каналі DW: 

 

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