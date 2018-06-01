 Нетаньяху закликає ФРН до жорсткішого курсу щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Нетаньяху закликає ФРН до жорсткішого курсу щодо Ірану

Нинішній вплив Ірану на Близькому Сході є доволі тривожною тенденцією, в тому числі й для безпеки Ізраїлю, відзначила канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі з ізраїльським прем'єром у Берліні.

Анґела Меркель та Біньямін Нетаньяху

Анґела Меркель та Біньямін Нетаньяху на зустрічі в Берліні

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала вплив Ірану в близькосхідному регіоні "тривожним". Особливо це стосується "безпеки Ізраїлю", сказала вона в понеділок, 4 червня, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Берліні, передає інформагенція AFP. Нетаньяху наголосив, що Тегеран намагається розширювати свій вплив в таких країнах, як Сирія та Ємен. Меркель запевнила, що Німеччина докладатиме всіх дипломатичних зусиль задля "витіснення Ірану з прикордонного з Ізраїлем регіону".

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Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, країна не порушує її, підтверджують у МАГАТЕ. Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого угодою максимуму. (24.05.2018)

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Американці та європейці мають діаметрально протилежні позиції щодо Ірану. Переговори глави МЗС ФРН Гайко Мааса у США щодо Ірану результату не принесли. (24.05.2018)

Нетаньяху вимагає жорсткішої лінії

Біньямін Нетаньяху закликав ФРН слідувати прикладу США та обрати жорсткішу політику щодо Ірану. Він зокрема сказав, що "Іран закликає до знищення" єврейської держави, передає інформагенція dpa. Іранське керівництво намагається отримати ядерну зброю з метою "здійснити геноцид", але йому це не дозволять, заявив Нетаньяху. 

Натомість Меркель додала, що спільною метою Німеччини та Ізраїлю є те, щоб "Іран ніколи не отримав ядерних озброєнь". За її словами, відмінність у поглядах між ізраїльським та німецьким урядом полягає лише в шляху досягнення цієї мети.

Раніше після оголошення США виходу з ядерної угоди з Іраном Меркель заявляла, що ФРН і надалі дотримується пунктів цієї угоди.

Складна ситуація щодо палестинського питання

Канцлерка Німеччини не оминула й питання мирного врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. Нинішній стан вона назвала "дуже складною ситуацією, за якої не відбувається жодних переговорів". Щодо визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, то Меркель відзначила розбіжності в поглядах. "Не в усіх питаннях панує згода, але ми - друзі, партнери", сказала вона. Канцлерка ФРН також повідомила, що 4 жовтня мають відбутися німецько-ізраїльські урядові консультації.    

 

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