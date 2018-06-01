Нетаньяху закликає ФРН до жорсткішого курсу щодо Ірану

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала вплив Ірану в близькосхідному регіоні "тривожним". Особливо це стосується "безпеки Ізраїлю", сказала вона в понеділок, 4 червня, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Берліні, передає інформагенція AFP. Нетаньяху наголосив, що Тегеран намагається розширювати свій вплив в таких країнах, як Сирія та Ємен. Меркель запевнила, що Німеччина докладатиме всіх дипломатичних зусиль задля "витіснення Ірану з прикордонного з Ізраїлем регіону".

Нетаньяху вимагає жорсткішої лінії

Біньямін Нетаньяху закликав ФРН слідувати прикладу США та обрати жорсткішу політику щодо Ірану. Він зокрема сказав, що "Іран закликає до знищення" єврейської держави, передає інформагенція dpa. Іранське керівництво намагається отримати ядерну зброю з метою "здійснити геноцид", але йому це не дозволять, заявив Нетаньяху.

Натомість Меркель додала, що спільною метою Німеччини та Ізраїлю є те, щоб "Іран ніколи не отримав ядерних озброєнь". За її словами, відмінність у поглядах між ізраїльським та німецьким урядом полягає лише в шляху досягнення цієї мети.

Раніше після оголошення США виходу з ядерної угоди з Іраном Меркель заявляла, що ФРН і надалі дотримується пунктів цієї угоди.

Складна ситуація щодо палестинського питання

Канцлерка Німеччини не оминула й питання мирного врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. Нинішній стан вона назвала "дуже складною ситуацією, за якої не відбувається жодних переговорів". Щодо визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, то Меркель відзначила розбіжності в поглядах. "Не в усіх питаннях панує згода, але ми - друзі, партнери", сказала вона. Канцлерка ФРН також повідомила, що 4 жовтня мають відбутися німецько-ізраїльські урядові консультації.

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