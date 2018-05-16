Незручний захисник: у адвоката хочуть відібрати свідоцтво за пост у Facebook

Українського адвоката Романа Маселка, який, зокрема, активно працює над справами Майдану, можуть позбавити адвокатського свідоцтва. На 24 травня призначене засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Львівської області, яка повторно розглядатиме скаргу на дії адвоката. Згідно з цією скаргою, Маселко вчинив дисциплінарний проступок, написавши пост у соцмережі Facebook.

Роман Маселко відомий не лише як юрист, але й як громадський діяч. Він є головою Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та членом Громадської ради доброчесності (ГРД) - органу, який перевіряє суддів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. У коментарі DW адвокат стверджує, що позбавлення свідоцтва не лише не дозволить йому виконувати обов'язки юриста-адвоката, але й зашкодить його громадській активності. "Втрата свідоцтва для мене - це втрата можливості представляти справи Майдану як адвокату. У ГРД я також делегований як адвокат, адже так передбачено законом", - пояснює Маселко.

Якщо його все ж позбавлять можливості працювати захисником, це буде перший в Україні випадок покарання адвоката за пост у соціальних мережах. DW вирішила розібратися у обставинах справи.

Український адвокат Роман Маселко

Укусити НАБУ

Повідомлення Маселка, яке стало предметом скарги, було опубліковано у Facebook ще у серпні минулого року. У публікації він піддав критиці судовий процес у справі щодо незаконності його обрання до Ради громадського контролю НАБУ. Так, за словами Маселка, суддя першої інстанції визнав незаконними його обрання до органу одразу ж після обшуків, проведених НАБУ в Окружному адміністративному суді Києва та вдома у голови цього суду Павла Вовка. Суддя-спікер суду Богдан Санін тоді заявив, що саме Маселко причетний до організації цих обшуків. Рішення також було ухвалено за день до нових виборів до Ради громадського контролю, зазначав адвокат у публікації. Пізніше Київський адміністративний апеляційний суд відхилив скаргу НАБУ на рішення суду першої інстанції, до якої приєднався і Маселко. "Чого тільки не зробиш, щоб укусити НАБУ", - іронізував адвокат у тому серпневому пості, який він опублікував після провалу апеляції.

Але, на думку авдокатки та співзасновниці компанії "Шевчук та партнери" Дарини Козій, яка подала нинішню скаргу проти Маселка, публікація адвоката "містить викривлену інформацію, яка паплюжить та підриває престиж професійної діяльності адвокатури". Крім цього, на її переконання, адвокат періодично зловживає своїм службовим становищем та здійснює тиск на правосуддя, а також вдається до неприпустимих методів захисту своїх прав та інтересів. Саме тому Козій радить позбавити колегу Романа Маселка права здійснювати адвокатську діяльність з виключенням його з Єдиного реєстру адвокатів.

Спочатку львівська КДКА не знайшла підстав для відкриття провадження, але Козій оскаржила це рішення і Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ВКДКА) у Києві скасувала ухвалу львівських колег та повернула їм справу на повторний розгляд. За словами Маселка, розгляд скарги Козій відбувався без його участі, адже повідомлення про засідання комісії було відправлено йому несвоєчасно. А 8 травня спроба адвоката оскаржити рішення ВКДКА у Окружному адміністративному суді столиці завершилася безуспішно. Тепер на Маселка, що планує продовжити оскаржувати рішення суду у подальших інстанціях, наприкінці травня очікує засідання КДКА Львівської області. Комісія має вирішити, чи позбавляти адвоката його свідоцтва.

Покарання за пост

Сам Маселко не вбачає у своїй публікації порушень адвокатської етики. За його словами, він просто виклав своє бачення судового процесу, навівши посилання на факти, що підтверджували його позицію. "До того ж, у цьому пості я висловлювався не як адвокат, а від власного імені", - додає юрист.

Скаргу Козій він вважає спробою вдарити по ньому, передусім, як по активісту та голові Ради громадського контролю НАБУ. За словами Маселка, Козій та її партнер по юридичній компанії Олексій Шевчук декілька разів намагалися увійти до складу ради, але не набирали достатньої кількості голосів. "Вони намагалися дискредитувати мене за допомогою замовних публікацій, юридичних атак, а із потенційним позбавленням свідоцтва отримали шанс вибити мене із процесів, у яких я беру участь", - впевнений Маселко.

DW намагалася зв'язатися із Козій, аби розпитати її про те, у чому саме полягає дисциплінарний проступок Маселка, та надати їй змогу відповісти на закиди останнього. Втім, на момент публікації приватні повідомлення залишилися без відповіді, а за телефоном приймальні компанії "Шевчук і партнери" відмовилися надавати будь-яку інформацію щодо адвокатки взагалі.

Утім, ще 22 серпня минулого року, за день до того, як Маселко оприлюднив згаданий вище Facebook-пост, Козій також поділилася своїми думками щодо справи у цій соціальній мережі. Розгляд апеляційної скарги НАБУ, до якої приєднався Маселко, адвокатка назвала "театром абсурду", а бачення Маселком цієї справи "необґрунтованим". "Дуже важко Роману Маселку нести такий тягар в його усіх організаціях, що він в суді плутає, відносно чого оскаржують його повноваження - чи щодо РГК (Ради громадського контролю. - Ред.) при НАБУ, чи щодо Ради доброчесності при ВККС (Вищій кваліфікаційній комісії суддів. - Ред.). Тому потрібно йому допомогти та трохи розвантажити щодо повноважень", - зазначила Козій.

Свідчення замовності

Колеги Маселка з Громадської ради доброчесності підтримують позицію юриста. Одразу після рішення київського окружного адміністративного суду ГРД розповсюдила повідомлення, в якому зазначається, що дисциплінарну справу проти Маселка було ініційовано "через його антикорупційну діяльність і зусилля, спрямовані на реальне очищення судової влади від негідних суддів". Член ГРД та експерт Реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков у коментарі DW зазначає - велика кількість замовних матеріалів у ЗМІ проти Маселка та набагато менша увага КДКА до "кричущих випадків" порушень з боку інших адвокатів свідчить про замовний характер справи проти активіста і адвоката.

Сам Маселко скаржиться на тиск на активістів, юристів та суддів через їхні незручні висловлювання, які, за його словами, останнім часом частішають. Жернаков називає майбутнє рішення КДКА перевіркою на те, чи не почала Україна регрес у реформах судоустрою та боротьбі із корупцією. "Мене мало чим можна здивувати, але якщо у Маселка заберуть свідоцтво, то це свідчитиме про те, що уся система виконує функції, прямо протилежні забезпеченню права і справедливості", - переконаний експерт.