Недієві обмеження: "човники" повернулись на українсько-польський кордон

З січня в Україні запрацювали нові правила безмитного ввезення товарів. Тепер подорожувальник може з собою провезти товарів на 500 євро і вагою до 50 кілограмів лише за умови, якщо був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше, ніж раз на 72 години. Це було зроблено, щоб обмежити так званих "човників" - підприємливих українців, які за певну суму дроблять великі партії товару по 500 євро, вантажать в мікроавтобуси і перевозять через кордон, допомагаючи таким чином підприємцям уникнути оподаткування.

Запровадивши обмеження, держава очікувала в такий спосіб отримати додаткові надходження до бюджету, а також досягти зменшення черг в пунктах пропуску. Ще в березні керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав, що "зміни в законодавстві, що набрали чинності 1 січня поточного року, дещо покращили ситуацію" з "човниками". Однак в, Державній фіскальній службі України впродовж шести днів на запит DW так і не надали інформацію, яка би підтвердила покращення: зростання митних надходжень чи кількості платників мита.

Так само з пунктами пропуску. Очевидці розповідають, що покращення не сталось - черги на кордоні не зникли. "В середньому, щоб перетнути кордон, доводиться чекати 3-5 годин. Це майже так само, як торік", - розповідає львів'янин Роман Тузяк, який часто їздить до сусідньої держави. Він каже, що не побачив суттєвих змін в пунктах пропуску. "Це тому, що "човники" повернулись. Обмеження не працюють, бо люди їх порушують. Ті люди, як їздили, так і їздять, це - їхній щоденний хліб", - переконує громадський активіст з Громадської ради при ДФС у Львівській області Ігор Коць. Просто тепер, за його словами, вони відпрацювали нову схему - 400 гривень митнику за те, що той нібито не помітить перебільшення дозволеної кількості товару. Активіст каже, що хоча такі витрати здорожчують доставку товару, але деяким підприємцям це все одно вигідніше, аніж платити мито за цей товар.

TAX-FREE як доказ повернення "човників"

Підтверджують факт повернення "човників" дані оформлених документів TAX-FREE у Польщі - важливого пункту "човникового" бізнесу. "Схема дуже вигідна: при експорті поляки повертають ПДВ, а при імпорті в Україну людина жодних податків не платить. Виходить, що для українців ці товари дешевші, ніж для поляків", - пояснює Андрій Саварець, експерт з правових питань центру CASE Україна.

Завдяки поверненню польського ПДВ товари, перевезені "човниками", стають іще дешевшими

Лише на пунктах пропуску Прикарпатського регіону Польщі за 4,5 місяці цього року було оформлено 352 тисячі заяв TAX-FREE на 576 мільйонів злотих - повідомили DW в регіональній адміністрації фіскальної служби Польщі. Якщо порівняти ці дані з минулим роком, то вийде, що кількість оформлених документів зменшиласy лише на третину. За чотири місяці минулого року було оформлено 500 тисяч документів TAX-FREE. Але і це умовний показник, тому що падіння цифр може мати ще одну причину. Торік Польща ускладнила процедуру відшкодування ПДВ, тому падіння кількості оформлених TAX-FREE почалосy ще в 2017-му, коли обмеження для "човникового бізнесу" ще не діяли. Так, наприклад, за даними польських податківців, в 2017-му українці оформили 1,6 мільйона документів на повернення податку, тоді як в 2016 році - майже 1,7 мільйона.

Шанси на скасування нових правил

Утім, попри наявність нових "схем" для "човників", вони ненадійні та відчутно здорожчують логістику товару, говорить Андрій Саварець. А тому лобісти такого бізнесу, за його словами, не залишають надію скасувати закон. І зараз шанси в них - великі. Минулого тижня Комітет податкової та митної політики Ради прийняв рішення про підтримку законопроекту щодо скасування норми про перебування за межами країни 24 години.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект зі скасування нових норм для обмеження роботи "човників"

Автором змін є народний депутат Андрій Антонищак. В обґрунтуванні до документа він пояснює, що положення, "за яким на фізичну особу покладається необхідність перебування за межами України понад 24 годин, негативно впливає на свободи й інтереси громадян, які не мають стосунку до незаконних операцій з імпортом". "Адже в багатьох випадках понад 24-годинне перебування за межами країни, особливо для мешканців західних областей України, є невиправданим. Через таке обмеження громадяни вимушені нести додатковий фінансово-матеріальний тягар", - аргументує автор законопроекту в пояснювальній записці.

Назад у легальне поле

Утім, Андрій Саварець переконує, що скасувавши цю норму, Верховна Рада фактично поверне нечесних підприємців до легальної схеми уникнення податків. За словами експерта, пояснення лобістів, що для "човників" залишаться обмеження для перетину кордону раз на три доби, не є аргументом. "Ми аналізували ситуацію, і приблизно так і виходить, що ці люди раз на три доби виїжджають. Бо бригад, які можуть "перекидати" товар через кордон, дуже багато, можливо, навіть більше, ніж є замовлень. Вони між собою конкурують, мають цілі групи у Viber (мобільний онлайн-месенджер. - Ред.), обмінюються між собою інформацією і чекають, коли їм буде дана команда. Тому більше, як раз на три доби їм і непотрібно перетинати кордон", - говорить Андрій Саварець. На його думку, в цьому разі закон про обмеження "човників" взагалі втрачає сенс. Законопроект Антонищака мають винести на голосування на найближчих сесійних засіданнях парламенту.