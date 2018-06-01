Недипломатичні піруети посла США Гренелла

Власне, гарний тон для дипломата - поводитись у новій країні призначення доброзичливо та ввічливо. Тим більше невдовзі після свого вступу на цю посаду. Втручатись у міжпартійний дискурс - для дипломата табу. Взагалі-то. Адже новий посол Сполучених Штатів у Німеччині, судячи з усього, інтерпретує своє завдання цілком інакше. Не пропрацювавши й чотирьох тижнів, Річард Гренелл дає резонансне інтерв'ю ультраправій американській веб-сторінці Breitbart. Ігноруючи дипломатичний етикет, Гренелл оголошує, що хоче активно втручатись у європейські справи. "Я однозначно хочу посилювати інших консерваторів у Європі, інших лідерів", - цитує Гренелла правоконсервативний веб-портал. За його словами, обрання Дональда Трампа президентом засвідчило, що не слід приймати як данність установку про те, хто переможе, яку визначила "політична еліта" ще до виборів.

Колишнього піар-консультанта Гренелла вважають "яструбом" у зовнішній політиці. Він одним з перших підтримав зовнішньополітичний курс Трампа. На думку Гренелла, уособленням правоконсервативного повороту в Євросоюзі дміг би бути би чинний канцлер Австрії. Себастіан Курц зі своєю Австрійсьою народною партією (ÖVP) у жовтні минулого року виграв парламентські вибори та утворив урядову коаліцію з правопопулістською Партією свободи (FPÖ). Він гостро критикує канцлерку Анґелу Меркель та її політику щодо біженців. Тож для Гренелла Курц - справжня "рок-зірка".





Річард Аллен Гренелл (ліворуч) із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на початку травня. Поряд - цивільний партнер Гренелла, Метью Леші.

Не дипломат, а поплічник правих консерваторів



Те, що заяви Гренелла швидко викличуть обурення в Німеччині, було прогнозованим, зважаючи на їхній масштаб. Представник СДПН Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) в інтерв'ю DW висловив своє здивування: "Вочевидь, посол США сприймає себе як поплічника світового руху правих консерваторів, а не як представника своєї країни, який прагне покращувати й захищати політичні, економічні й культурні відносини між США та Німеччиною." Водночас Петер Байєр з ХДС запросив посла Сполучених Штатів поговорити з ним про те, що означає бути консерватором. Тому що, пояснив Байєр, він теж консерватор, "тільки, мабуть, інший". Вже у середу координатор уряду Німеччини з трансатлантичних відносин зустрінеться віч-на-віч з послом США. Байєр сумнівається, що у майбутньому Гренелл припинить втручатися у політику.

Натомість колишній посол США у Німеччині відреагував у найкращих дипломатичних традиціях. Джон Корнблум не став коментувати заяви свого наступника. "З поваги до посади", - пояснив він DW. Політичного аналітика Йозефа Яннінга з Європейської ради міжнародних відносин у Берліні висловлювання Гренелла не здивували. За його словами, "безцеремонне поводження є універсальною стратегією переговорів". Досягати порозуміння Гренелл не ставить за мету. Тож політикам на відповідальних посадах Яннінг радить сприймати провокації "не так серйозно ".

Представниця Зелених Франциска Брантнер, навпаки, вважає стратегію ігнорування хибною. Адміністрація Трампа робить усе, аби знищити трансатлантичний союз та ЄС зсередини. Цьому треба протистояти, вимагає Брантнер. "Посилювати правих консерваторів та "антиестеблішмент" в Європі - це лише один з камінчиків політики Трампа щодо ізоляціонізму та "Америка перш за все".

"Краще знати, що в нього на умі"

Удо фон Массенбах, президент американсько-німецького бізнес-клубу в Берліні, не може збагнути, чому всіх так стривожили слова Гренелла. Навпаки, він вітає політичні висловлювання посла США, оскільки так, мовляв, принаймні відома політична позиція та наміри партнера. "Цього мені бракувало в його попередника ",- сказав фон Массенбах в інтерв'ю DW. Те, що Гренелл отримає наганяй від Держпертаменту Сполучених Штатів, експерт вважає абсолютно виключеним. "Гренелл надто обережний, щоб висловлюватися, не заручившись підтримкою Вашингтона",- підкреслив він.

У середу нового посла США викликають на розмову до міністерства закордонних справ Німеччини

Речник німецького уряду повідомив у понеділок, що посла США у середу чекають на давно заплановану розмову в міністерстві закордонних справ. В Берліні хочуть з'ясувати, додав речник, чого хотів досягнути посол цим інтерв'ю. Чи пройде зустріч згідно з дипломатичними правилами, наразі не ясно.