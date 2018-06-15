 Невдача чемпіонів: німці починають ЧС у Росії з поразки проти Мексики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Невдача чемпіонів: німці починають ЧС у Росії з поразки проти Мексики

Попри домінування в другому таймі збірна Німеччини не змогла зрівняти рахунок у матчі проти команди Мексики в стартовому матчі на Чемпіонаті світу в Росії. На 35-ій хвилині вирішальний гол забив Ірвінг Лосано.

Гравці збірної Німеччини Маріо Гомес, Томас Мюллер та Мануель Ноєр (зліва направо) після матчу проти Мексики

Гравці збірної Німеччини Маріо Гомес, Томас Мюллер та Мануель Ноєр (зліва направо) після матчу проти Мексики

Чинні чемпіони світу з футболу, збірна Німеччини, у неділю, 17 червня, в Москві на стадіоні "Лужники" за присутності 78-ми тисяч глядачів у своєму першому матчі на Чемпіонаті світу в Росії поступилися з рахунком  0-1 команді Мексики. Вирішальним став гол, забитий на 35-й хвилині Ірвінгом Лосано. Попри перевагу у володінні м'ячем та домінування в другому таймі німцям не вдалося зрівняти рахунок.

Певною несподіванкою стартового складу німецької команди можна вважати хіба що появу на позиції лівого захисника Марвіна Пляттенгардта (Marvin Plattenhardt) замість Йонаса Гектора (Jonas Hector), який захворів. Загалом тренер Бундестіму Йоахім Лев (Joachim Löw) виставив у стартовому складі вісьмох чинних чемпіонів світу. Місце у воротах німецької збірної зайняв капітан команди Мануель Ноєр, який упродовж сезону не мав ігрової практики.

У стартовому складі збірної Німеччини вийшли вісім чемпіонів світу

У стартовому складі збірної Німеччини вийшли вісім чемпіонів світу

Матч розпочався з гострих атак обох команд - Ноєру вже на початку двобою довелося кілька разів вступати в гру. Утім, до справді небезпечних моментів справа не доходила. У німців активністю відзначався дебютант світового футбольного форуму Тімо Вернер (Timo Werner), кілька разів пробивав по воротах Тоні Кроос (Toni Kroos), однак його ударам бракувало гостроти.

Тімо Вернер на початку матчу намагався загострити гру

Тімо Вернер на початку матчу намагався загострити гру

У середині першого тайму в захисті німців стали виникати прогалини - мексиканці отримували надто багато простору для швидких контратак, особливо в зоні правого захисника Бундестіму Йозуа Кімміха (Joshua Kimmich) . Досить логічним підсумком цієї фази матчу став гол у ворота німців на 35-й хвилині: півзахисник мексиканців Ірвінг Лосано впевнено завершив контратаку після пасу Хав'єра "Чічаріто" Ернандеса.

Ноєр пропускає гол після удару Лосано

Ноєр пропускає гол після удару Лосано

Німці одразу ж кинулися відіграватися і мали непогану нагоду забити гол. На 39-й хвилині після виконання штрафного Тоні Кроосом голкіпер мексиканців Гільєрмо Очоа перевів м'яч у поперечину. Німці продовжували насідати на ворота збірної Мексики, суперники відповідали швидкими контратаками, переважно через правий фланг оборони німецької команди.

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На початку другого тайму малюнок гри не змінився - німці намагалися тиснути, довго розігруючи м'яч, однак до гострих моментів не доходило. А от чергова швидка контратака мексиканців "два проти одного" ледь не завершилася ще одним взяттям воріт Ноєра, утім передача Хав'єра Ернандеса на партнера був трохи засильною.

Йоахім Лев спробував додати гостроти в атакувальних діях, замінивши на 60-й хвилині Самі Хедіру (Sami Khedira) на Марко Ройса (Marco Reus).  Після цього німецька команда заграла різноманітніше в атаці, створюючи напругу біля воріт Очоа. Однак якщо справа й доходила до завершальних ударів, їй бракувало точності. На 76-й хвилині потужний удар Крооса просвистів у десятках сантиметрів зі стійкою воріт, невдовзі нагоду відзначитися мав Юліан Дракслер (Julian Draxler). Мексиканці й надалі відповідали контрвипадами, граючи на "Чічаріто" чи Мігеля Лаюна та використовуючи відкрити зони в захисті німців.

Збірна ФРН продовжувала тиск і в останні хвилини матчу мала можливість зрівняти рахунок, однак м'яч після удару Юліана Брандта (Julian Brandt) влучив у стійку. Чинні чемпіони світу розпочинають спробу захистити здобутий чотири роки тому в Бразилії титул з поразки.

Результат матчу змушує Йоахіма Лева замислитися

Результат матчу змушує Йоахіма Лева замислитися

Суперники збірних ФРН та Мексики в групі F - команди Швеції та Південної Кореї - проведуть свій матч 18 червня. Наступний матч німців - 23 червня проти шведів.

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Стадіон на болоті у Калінінграді: "просяде" після ЧС-2018? (15.06.2018)

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