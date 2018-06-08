НБУ подав позови проти Коломойського у Швейцарії та Україні на 10 мільярдів гривень

Національний банк України (НБУ) подав нові судові позови у Швейцарії та Україні проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це в понеділок, 11 червня, повідомив сайт НБУ.

Згідно з повідомленням НБУ, судові провадження стосуються виконання Коломойським зобов'язань за наданими в 2016 році особистими поручительствами на користь НБУ. Мета позовів - домогтися погашення кредитів рефінансування, отриманих "ПриватБанком" від НБУ за період між 2008 та 2015 роками. "Позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 мільярдів грн", - йдеться в повідомленні регулятора.

Перший позов подано за місцем проживання Коломойського у Швейцарії - до суду першої інстанції в Женеві. Другий пакет позовів спрямували до Господарського суду Дніпропетровської області, адже саме тут розміщено майно відповідача в Україні. Нацбанк переконаний, що швейцарський та український суди задовольнять вимоги НБУ, йдеться в повідомленні.