НБУ подав позови проти Коломойського у Швейцарії та Україні на 10 мільярдів гривень

Мета позовів проти колишнього співвласника "ПриватБанку" - домогтися погашення кредитів рефінансування від НБУ, виданих для "ПриватБанку" між 2008 та 2015 роками.
Від олігарха Ігоря Коломойського вимагають повернути 10 мільярдів кредитів рефінансування для "ПриватБанку"
Національний банк України (НБУ) подав нові судові позови у Швейцарії та Україні проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це в понеділок, 11 червня, повідомив сайт НБУ.
Згідно з повідомленням НБУ, судові провадження стосуються виконання Коломойським зобов'язань за наданими в 2016 році особистими поручительствами на користь НБУ. Мета позовів - домогтися погашення кредитів рефінансування, отриманих "ПриватБанком" від НБУ за період між 2008 та 2015 роками. "Позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 мільярдів грн", - йдеться в повідомленні регулятора.
Перший позов подано за місцем проживання Коломойського у Швейцарії - до суду першої інстанції в Женеві. Другий пакет позовів спрямували до Господарського суду Дніпропетровської області, адже саме тут розміщено майно відповідача в Україні. Нацбанк переконаний, що швейцарський та український суди задовольнять вимоги НБУ, йдеться в повідомленні.
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