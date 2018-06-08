 НБУ подав позови проти Коломойського у Швейцарії та Україні на 10 мільярдів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

НБУ подав позови проти Коломойського у Швейцарії та Україні на 10 мільярдів гривень

Мета позовів проти колишнього співвласника "ПриватБанку" - домогтися погашення кредитів рефінансування від НБУ, виданих для "ПриватБанку" між 2008 та 2015 роками.

Ігор Коломойський

Від олігарха Ігоря Коломойського вимагають повернути 10 мільярдів кредитів рефінансування для "ПриватБанку"

Національний банк України (НБУ) подав нові судові позови у Швейцарії та Україні проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це в понеділок, 11 червня, повідомив сайт НБУ.

Згідно з повідомленням НБУ, судові провадження стосуються виконання Коломойським зобов'язань за наданими в 2016 році особистими поручительствами на користь НБУ. Мета позовів - домогтися погашення кредитів рефінансування, отриманих "ПриватБанком" від НБУ за період між 2008 та 2015 роками. "Позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 мільярдів грн", - йдеться в повідомленні регулятора.

Перший позов подано за місцем проживання Коломойського у Швейцарії - до суду першої інстанції в Женеві. Другий пакет позовів спрямували до Господарського суду Дніпропетровської області, адже саме тут розміщено майно відповідача в Україні. Нацбанк переконаний, що швейцарський та український суди задовольнять вимоги НБУ, йдеться в повідомленні.

Дивитись відео 01:33
Now live
01:33 хв

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

DW.COM

Лондонський суд продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова

У суді Лондона відбулися додаткові слухання у справі "Приватбанку". Арешт активів його колишніх власників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - вирішено продовжити до наступного рішення суду. (25.01.2018)  

Колишні власники "Приватбанку" завдали йому мільярдних збитків - розслідування

Міжнародне розслідування детективного агентства Kroll дійшло висновків, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що обернулося збитками в 5,5 мільярда доларів, заявляють в НБУ. (16.01.2018)  

Коломойський: Порошенко хоче контролювати всі телеканали України

Український підприємець Ігор Коломойський в інтерв'ю DW розповів про бажання президента України Петра Порошенка контролювати всі телеканали в країні, в тому числі канал "1+1". (16.05.2018)  

Ігор Коломойський: Вирішення конфлікту на Донбасі - питання ціни

Як Дніпропетровську область вдалося вберегти від "ДНР" та "ЛНР", як колишні власники бачать історію з "Приватбанком" та чого домагається Петро Порошенко - в інтерв'ю Жанни Нємцової з бізнесменом Ігорем Коломойським. (16.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)  

Також за темою

Ukraine Oligarch Ihor Kolomojskyj

Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео) 16.05.2018

Як Ігор Коломойський допоміг Україні? І який актив дуже хоче купити в нього президент Порошенко? Коломойський відповідає на незручні питання в ексклюзивому інтерв'ю DW.

Ukraine PrivatBank

Колишні власники "Приватбанку" завдали йому мільярдних збитків - розслідування 16.01.2018

Міжнародне розслідування детективного агентства Kroll дійшло висновків, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що обернулося збитками в 5,5 мільярда доларів, заявляють в НБУ.

Ukraine PrivatBank in Simferopol

Екс-власники "Приватбанку" переклали свої проблеми на державу 03.07.2017

Українці вже сплатили зі своєї кишені 155 мільярдів гривень за проблеми "Приватбанку". Чи стануть ці витрати останніми?

Докладно

Боротьба з корупцією в Україні: чого очікувати від нового аудитора НАБУ

Чого очікувати від нового аудитора НАБУ

Володимир Василенко має добру репутацію, але йому бракує досвіду аудиту правоохоронних органів. 

В Кабулі скоєно терористичну атаку під час перемир'я із Талібаном (архівне фото)

Теракт у Кабулі: понад десятеро загиблих

Терорист-смертник підірвав себе у столиці Афганістану. Внаслідок цього загинули щонайменше 12 людей. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  