На суді в Росії Сущенко відкинув звинувачення у шпигунстві - адвокат

Міський суд Москви у вівторок, 27 березня, приступив до розгляду по суті кримінальної справи щодо українського журналіста Романа Сущенка, якого Росія звинувачує в шпигунстві. "Після оголошення обвинувального висновку Сущенко не визнав провину ", - повідомив інформагенції "Інтерфакс" його адвокат Марк Фейгін. За його словами, судовий процес проходить в закритому від слухачів режимі, оскільки в матеріалах справи міститься гриф "таємно".

Сущенко пред'явлено звинувачення в шпигунстві, покарання за цією статтею в Росії передбачає до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що про затримання українця "при проведенні шпигунської акції" в Москві стало відомо 3 жовтня 2016 року. За рішенням суду його заарештували. За даними Федеральної служби безпеки РФ, Сущенко, будучи кадровим співробітником Головного управління розвідки міністерства оборони України в званні полковника, цілеспрямовано збирав таємні дані про діяльність збройних сил Росії.

Фейгін стверджує, що Сущенко, який протягом шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства "Укрінформ" в Парижі, неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував там з особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі. Офіційний Київ називає затримання Сущенка провокацією.