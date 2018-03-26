На суді в Росії Сущенко відкинув звинувачення у шпигунстві - адвокат

Міський суд Москви у вівторок, 27 березня, приступив до розгляду по суті кримінальної справи щодо українського журналіста Романа Сущенка, якого Росія звинувачує в шпигунстві. "Після оголошення обвинувального висновку Сущенко не визнав провину ", - повідомив інформагенції "Інтерфакс" його адвокат Марк Фейгін. За його словами, судовий процес проходить в закритому від слухачів режимі, оскільки в матеріалах справи міститься гриф "таємно".
Сущенко пред'явлено звинувачення в шпигунстві, покарання за цією статтею в Росії передбачає до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що про затримання українця "при проведенні шпигунської акції" в Москві стало відомо 3 жовтня 2016 року. За рішенням суду його заарештували. За даними Федеральної служби безпеки РФ, Сущенко, будучи кадровим співробітником Головного управління розвідки міністерства оборони України в званні полковника, цілеспрямовано збирав таємні дані про діяльність збройних сил Росії.
Фейгін стверджує, що Сущенко, який протягом шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства "Укрінформ" в Парижі, неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував там з особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі. Офіційний Київ називає затримання Сущенка провокацією.
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Українські політв'язні в Росії
Олег Сенцов
Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.
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Українські політв'язні в Росії
Олександр Кольченко
27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.
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Українські політв'язні в Росії
Олексій Чирній
Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.
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Українські політв'язні в Росії
Сергій Литвинов
34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 років колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.
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Українські політв'язні в Росії
Микола Карпюк
53-річний Микола Карпюк житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 років ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".
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Українські політв'язні в Росії
Станіслав Клих
Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії. Йому висунули ті ж звинувачення, що й Карпюку - участь у бойових діях у Чечні в 1994 р. Під час суду поведінка Клиха була неадекватною. За словами адвокатів, до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017 року був відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії.
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Українські політв'язні в Росії
Геннадій Афанасьєв
Затримали в Сімферополі у травні 2014. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.
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Українські політв'язні в Росії
Юрій Солошенко
75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна без визнання провини. Солошенко повернувся в Україну і наразі проживає вдома на Полтавщині.
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Українські політв'язні в Росії
Надія Савченко
У травні 2014 року потрапила в полон під час бою на Луганщині, її вивезли до Росії. Донецький суд Ростовської області засудив її до 22 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві російських журналістів за попередньою змовою з мотивів ненависті та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. 25 травня 2016 р. після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради.
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Українські політв'язні в Росії
Роман Сущенко
Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.
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Українські політв'язні в Росії
Ільмі Умеров
У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки від повернувся в Україну.
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Українські політв'язні в Росії
Ахтем Чийгоз
11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.
Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик