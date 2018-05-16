На референдумі в Ірландії 66 відсотків підтримали скасування заборони абортів

В Ірландії на референдумі 66 відсотків виборців підтримали скасування заборони абортів, явка становила 64 відсотки. Такі офіційні результати плебісциту були оприлюднені в суботу, 26 травня. Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар назвав такий підсумок референдуму "апогеєм тихої революції". За його словами, новий закон щодо абортів планують ухвалити до кінця поточного року року, повідомляє агентство AFP.

Оприлюднені результати проведеного в п'ятницю, 25 травня, референдуму майже повністю збігаються із даними екзитполів, згідно з якими скасування закріпленого в конституції "права на життя ембріона" підтримали 68 відсотків ірландців. Право голосу в Ірландії мають 3,2 мільйона громадян. За легалізацію абортів проголосували переважно молоді люди та жінки. У віковій групі від 18 до 24 років за скасування заборони висловилося близько 90 відсотків.

У католицькій Ірландії заборону абортів внесли до конституції після референдуму 1983 року. З 2014 року аборти дозволяються лише в тому разі, якщо вагітність становить загрозу життю матері. Ірландці, яка зробила аборт, може загрожувати до 14 років позбавлення волі. Утім, жінкам не заборонено робити аборт за кордоном. З 1980 по 2016 роки цією можливістю скористалися десятки тисяч громадянок країни.

Уряд країни раніше повідомив, що у разі підтримки на референдумі скасування заборони абортів збирається внести законопроект, який дозволить переривати вагітність у перші 12 тижнів. У виняткових випадках, приміром, у разі загрози життю матері або тяжких вад розвитку плоду - до 24 тижнів вагітності.