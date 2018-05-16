 На референдумі в Ірландії 66 відсотків підтримали скасування заборони абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

На референдумі в Ірландії 66 відсотків підтримали скасування заборони абортів

Дві третини учасників референдуму підтримали скасування заборони абортів, яка була чинною в Ірландії з 1983 року. Активність виборців становила 64 відсотки.

Дозвіл на аборти підтримали здебільшого жінки і молодь

Дозвіл на аборти підтримали здебільшого жінки і молодь

В Ірландії на референдумі 66 відсотків виборців підтримали скасування заборони абортів, явка становила 64 відсотки. Такі офіційні результати плебісциту були оприлюднені в суботу, 26 травня. Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар назвав такий підсумок референдуму "апогеєм тихої революції". За його словами, новий закон щодо абортів планують ухвалити до кінця поточного року року, повідомляє агентство AFP. 

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За даними екзитполів, за скасування заборони абортів висловилися 68 відсотків учасників референдуму в Ірландії. За легалізацію переривання вагітності голосували переважно молоді люди. (26.05.2018)

Оприлюднені результати проведеного в п'ятницю, 25 травня, референдуму майже повністю збігаються із даними екзитполів, згідно з якими скасування закріпленого в конституції "права на життя ембріона" підтримали 68 відсотків ірландців. Право голосу в Ірландії мають 3,2 мільйона громадян. За легалізацію абортів проголосували переважно молоді люди та жінки. У віковій групі від 18 до 24 років за скасування заборони висловилося близько 90 відсотків.

У католицькій Ірландії заборону абортів внесли до конституції після референдуму 1983 року. З 2014 року аборти дозволяються лише в тому разі, якщо вагітність становить загрозу життю матері. Ірландці, яка зробила аборт, може загрожувати до 14 років позбавлення волі. Утім, жінкам не заборонено робити аборт за кордоном. З 1980 по 2016 роки цією можливістю скористалися десятки тисяч громадянок країни.

Уряд країни раніше повідомив, що у разі підтримки на референдумі скасування заборони абортів збирається внести законопроект, який дозволить переривати вагітність у перші 12 тижнів. У виняткових випадках, приміром, у разі загрози життю матері або тяжких вад розвитку плоду - до 24 тижнів вагітності.

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)  

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