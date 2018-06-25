 На півдні Сирії 20 тисяч цивільних втекли через наступ урядової армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

На півдні Сирії 20 тисяч цивільних втекли через наступ урядової армії

Сирійські урядові війська за підтримки з повітря продовжують наступ у провінції Дар'а. Близько 20 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання.

Наслідки авіаударів по провінції Дар'а

Наслідки авіаударів по провінції Дар'а

У провінції Дар'а  на півдні Сирії близько 20 тисяч людей залишили свої помешкання  упродовж тижня через авіаудари та наступ з боку проурядових сил. Про це у понеділок, 25 червня, повідомив базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

"Від опівночі було здійснено понад 40 авіаударів, в основному по утримуваних повстанцями населених пунктах на сході провінції Дар'а. Це змушує все більшу кількість цивільних втікати з цього району", - повідомив керівник центру Рамі Абдель Рахман, цитує агенція dpa.

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Унаслідок потужного наступу армії сирійського президента Башара Асада у провінції Дар'а лише за останні дві доби понад 12 тисяч людей залишили свої домівки, повідомляють у сирійському моніторинговому центрі. (21.06.2018)

Російська авіація бомбардує населені пункти в провінції Дар'а на півдні Сирії, повідомляють спостерігачі. За їхніми даними, цього тижня в регіоні загинули кілька десятків цивільних. (24.06.2018)

З 19 червня, коли сирійська армія та її союзники почали наступ в Дар'а, загинули щонайменше 29 цивільних, стверджують у центрі моніторингу. Наступ проурядових сил з повітря підтримує також російська авіація.

За даними спостерігачів, більша частина цивільних втекла на південь у напрямку кордону з Йорданією. Утім, в уряді Йорданії, яка вже прийняла сотні тисяч біженців з Сирії, заявили 25 червня, що більше не надаватимуть притулок втікачам із сусідньої країни.

У липні 2017 року в провінції Дар'а була створена так звана "зона деескалації" й упродовж року активних бойових дій тут не спостерігалося. Більшість поставнців, які діяли в провінції, мали підтримку США та Йорданії, однак у Дар'а наявні також і пов'язані з "Аль-Каїдою" групи.

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