 На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович

За попередніми даними, на президентських виборах у Чорногорії перемагає лідер правлячої партії Міло Джуканович. Політик з невеликими перервами правив країною чверть століття.

За попередніми результатами, Міло Джуканович перемагає на виборах президента Чорногорії вже у першому турі

За попередніми результатами, Міло Джуканович перемагає на виборах президента Чорногорії вже у першому турі

На президентських виборах у Чорногорії у неділю, 15 квітня, перемагає лідер правлячої партії Міло Джуканович. Як свідчать попередні результати підрахунку близько 60 відсотків бюлетенів, уже в першому турі Джуканович набирає близько 53 відсотків голосів виборців, повідомляє агенція AP з посиланням на Центр моніторингу та досліджень країни. Головний суперник Джукановича, Младен Бояніч, згідно з повідомленням, набирає 34 відсотки голосів. Загалом же у виборах брали участь шість кандидатів.

DW.COM

Сербія і Чорногорія можуть увійти до Євросоюзу до 2025 року, вважають у Єврокомісії. Боснія і Герцеговина, Македонія, Албанія і Косово - на черзі. (04.02.2018)

Єврокомісія поставила нову амбітну мету - чергове розширення. До 2025 року ЄС хоче прийняти нові держави з Західних Балкан. Однак у цього плану є чимало перешкод. (06.02.2018)

Уряд Чорногорії вирішив вислати одного російського посла та відкликати згоду на діяльність почесного консула РФ. Загалом про видворення російських дипломатів заявили вже майже 30 країн. (28.03.2018)

56-річний Міло Джуканович з невеликими перервами правив країною 25 років. Він шість разів обіймав посаду прем'єр-міністра й один раз його обирали президентом. Джуканович 27 років поспіль очолює правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС). Своє бажання повернутися на пост президента політик пояснює насамперед намірами зміцнити прозахідний курс Чорногорії та "захистити" країну від впливу Москви.

Чорногорія тривалий час проводить політику євроатлантичної інтеграції, ставши 2017 року 29-м членом НАТО. На початку лютого цього року в Єврокомісії не виключили, що Сербія та Чорногорія можуть прискорено увійти до складу ЄС до 2025 року. Нагадаємо, що на початку 2017 року проросійських опозиціонерів Чорногорії звинуватили в спробі організації путчу з метою завадити вступу країни до НАТО.
Дивитись відео 01:44

Чорногорія: довга дорога в НАТО (07.06.2017)

Аудіо й відео до теми

Чорногорія: довга дорога в НАТО (07.06.2017)  

Також за темою

Milo Dukanovic Ministerpräsident Montenegro

У Чорногорії відбуваються президентські вибори 15.04.2018

Беззаперечним фаворитом нинішніх президентських перегонів у Чорногорії вважається 56-річний Міло Джуканович, який обіцяє зміцнити прозахідний курс та "захистити" країну від впливу Москви.

Federica Mogherini Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik

Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС? 06.02.2018

Єврокомісія поставила нову амбітну мету - чергове розширення. До 2025 року ЄС хоче прийняти нові держави з Західних Балкан. Однак у цього плану є чимало перешкод.

Brüssel Europäische Kommission Außenansicht

У Брюсселі назвали умови вступу країн Західних Балкан до ЄС 06.02.2018

Країни Західних Балкан можуть розраховувати на приєднання до Європейського Союзу лише за умови вирішення всіх територіальних суперечок та питань щодо кордонів, заявили у Європейській Комісії.

Докладно

Удар союзників по Сирії

Авіаудари без наслідків, але як попередження

Добра новина: Третя світова війна не почалась. Але ситуація в Сирії від завданих Заходом авіаударів не покращиться. 

Заможних українців хочуть зобов'язати подавати декларації

Мінфін хоче, щоб заможні українці подавали декларації

Мінфін України хоче, щоб заможні громадяни подавали декларації про доходи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  