На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович

На президентських виборах у Чорногорії у неділю, 15 квітня, перемагає лідер правлячої партії Міло Джуканович. Як свідчать попередні результати підрахунку близько 60 відсотків бюлетенів, уже в першому турі Джуканович набирає близько 53 відсотків голосів виборців, повідомляє агенція AP з посиланням на Центр моніторингу та досліджень країни. Головний суперник Джукановича, Младен Бояніч, згідно з повідомленням, набирає 34 відсотки голосів. Загалом же у виборах брали участь шість кандидатів.

56-річний Міло Джуканович з невеликими перервами правив країною 25 років. Він шість разів обіймав посаду прем'єр-міністра й один раз його обирали президентом. Джуканович 27 років поспіль очолює правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС). Своє бажання повернутися на пост президента політик пояснює насамперед намірами зміцнити прозахідний курс Чорногорії та "захистити" країну від впливу Москви.

Чорногорія тривалий час проводить політику євроатлантичної інтеграції, ставши 2017 року 29-м членом НАТО. На початку лютого цього року в Єврокомісії не виключили, що Сербія та Чорногорія можуть прискорено увійти до складу ЄС до 2025 року. Нагадаємо, що на початку 2017 року проросійських опозиціонерів Чорногорії звинуватили в спробі організації путчу з метою завадити вступу країни до НАТО.