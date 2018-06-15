 На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат Іван Дуке | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат Іван Дуке

Представник правої партії "Демократичний центр" Іван Дуке отримав підтримку 54 відсотків виборців на президентських виборах у Колумбії. Він планує суттєво змінити мирний договір між урядом країни та повстанцями з FARC.

Іван Дуке переміг на президентських виборах у Колумбії

Іван Дуке переміг на президентських виборах у Колумбії

На президентських виборах у Колумбії переміг кандидат від правоцентристської партії "Демократичний центр" Іван Дуке. За даними виборчої комісії, опублікованими в неділю, 17 червня, за Дуке віддали свої голоси 54 відсотки виборців. Його суперник, колишній мер столиці Колумбії Боготи Густаво Петро набрав 42 відсотки голосів.

Чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос уже привітав Дуке з перемогою. "Я подзвонив Івану Дуке, щоб привітати його і побажати удачі. Я запропонував йому співпрацю уряду, щоб зробити перехід впорядкованим і спокійним", - написав Сантос на своїй сторінці у Twitter.

Угода з FARC під питанням

Іван Дуке є противником мирного договору між урядом країни та повстанським ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). Попри схвалення світової громадськості, угода не отримала абсолютної підтримки серед колумбійців. Після укладення договору в 2017 році Дуке говорив, що він "порве угоду на шматочки". Пізніше він заявив, що мова йде не про скасування, а про внесення змін до мирної угоди.

У своїй промові після перемоги на виборах обраний президент заявив про свою прихильність, в цілому, до домовленості з FARC, проте декларував, що хотів би внести до угоди певні зміни. Крім того, Дуке виступає проти продовження мирних переговорів із повстанським угрупованням "Армія національного звільнення" (ELN).

У свою чергу, у FARC вже закликали Дуке дотримуватися мирної угоди. "Необхідно продемонструвати розсудливість. Те, що потрібно країні, - це стійкий мир, який приведе нас до довгоочікуваного примирення", - йдеться в заяві FARC.

DW.COM

У першому турі колумбійці найбільше голосів надали правому кандидату Івану Дуке і лівому Густаво Петро. Дуке має намір притягнути до відповідальності повстанців з FARC, а Петро - підтримує мирний договір з ними. (28.05.2018)

Фаворит другого туру виборів Іван Дуке наполягає на зміні мирної угоди з FARC, що може загнати ліворадикалів знову в підпілля. Його суперник Густаво Петро виступає за збереження угоди. (17.06.2018)

Участь колишніх повстанців у політичному житті Колумбії - частина мирної угоди, яку в листопаді 2016 року уклали уряд Колумбії та FARC. У документі йдеться про роззброєння повстанців, участь FARC у політиці та спільну боротьбу з торгівлею наркотиками. Угода також гарантує амністію для більшості бойовиків.

Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років. Через нього з початку 1960-х років загинули близько 260 тисяч осіб, понад 60 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ще близько 7 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця. Протистояння офіційно завершилося 15 серпня 2017 року. В цей день в місті Фонсека на північному сході Колумбії бойовики FARC здали понад 8 тисяч одиниць зброї і близько 1,3 мільйона одиниць боєприпасів.

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