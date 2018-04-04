На посаду глави уряду Каталонії знову пропонують Жорді Санчеса

Одного з лідерів руху за незалежність Каталонії Жорді Санчеса, який уже майже півроку перебуває під арештом, вдруге висунули кандидатом на посаду керівника адміністрації Каталонії. Його кандидатуру в суботу, 7 квітня, запропонував спікер каталонського парламенту Роже Торрент, повідомляє інформагенція dpa. Вперше Торрент вносив кандидатуру Санчеса на посаду глави уряду Каталонії на початку березня цього року.

У своєму дописі в соціальній мережі Twitter Торрент назвав Санчеса політиком, який має "найбільшу підтримку" та "всі політичні права" на цей пост. Цього разу на кандидатурі Санчеса зійшлися представники партій, які мають більшість в регіональному парламенті, після двох днів консультацій. Утім, голова каталонського парламенту не назвав жодної дати проведення дебатів та голосування з обрання Санчеса на пост очільника адміністрації Каталонії.

53-річний екс-лідер партії "Каталонська національна асамблея" Жорді Санчес перебуває за ґратами в Мадриді. Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки його звинувачують у заколоті, організації повстання та розтраті державних коштів. У березні іспанські судді відхилили клопотання про звільнення Санчеса. Попри це каталонська влада сподівається на успішний розгляд другого клопотання, насамперед через нинішню ситуацію з колишнім прем'єр-міністром Каталонії Карлесом Пучдемоном.

1 березня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який зараз перебуває у Берліні, відмовився від посади голови уряду. Тоді замість себе він запропонував кандидатуру Санчеса, який на виборах до парламенту регіону був другим номером у списку партії Пучдемона "Разом за Каталонію".

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.