На пляж замість уроків: поліція у Баварії взялася за школярів-прогульників

В аеропорту баварського міста Меммінгена минулого тижня поліцейські перевіряли документи у родин, які ще до настання вихідних разом з дітьми вилітали на відпочинок. Підставою для таких перевірок стало те, що чимало батьків, аби розпочати відпустку на кілька днів раніше, ще до шкільних канікул та вихідних з нагоди свята Трійці (20-21 травня), тим самим змушують дітей прогулювати уроки, повідомили в неділю, 20 травня, в місцевій поліції, передає агентство dpa. Відвідування школи в Німеччині є обов'язковим.

Поліцейські виявили чимало дітей шкільного віку, які зібралися з батьками на відпочинок. Після звернень правоохоронців до відповідних шкіл було встановлено, що у десяти випадках діти безпідставно прогулюють уроки. "Цей феномен відомий нам давно і це також належить до наших завдань, - цитує речника поліції інтернет-видання Spiegel Online. - Якщо вчитель скаже, що наполягає на присутності дітей в школі, ми повинні їх туди повернути".

Речник не зміг уточнити, чи у цих десяти випадках школярі змушені були змінити плани та повернутися в класи. Утім, це малоймовірно. Вочевидь, батькам доведеться лише сплатити штрафи - відповідні повідомлення поліцейські направили у місцеві адміністрації. Розмір штрафу визначають на основі відповідного каталогу щодо порушень громадського порядку. За інформацією газети Augsburger Allgemeine, прогулювання дітьми школи без поважної причини у дні, близькі до канікул, коштуватиме батькам дорожче, ніж в інші періоди навчального року.

Дивитись відео 02:56 Now live 02:56 хв Поділитись Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uht1 Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018)