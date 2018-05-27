 На непідконтрольному Україні Донбасі біля патруля ОБСЄ пролунав вибух | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

На непідконтрольному Україні Донбасі біля патруля ОБСЄ пролунав вибух

Моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що в 300 метрах від їхнього патруля біля Петровського на непідконтрольній Києву території пролунав вибух. В так званій "ДНР" в цьому звинуватили українських військових.

ОБСЄ заявила про вибух біля свого патрулю на Донбасі

ОБСЄ заявила про вибух біля свого патрулю на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомила, що біля їхнього патруля на Донбасі у середу, 30 травня, пролунав вибух. Вранці патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях прибув до камери СММ, що призначення для спостереження за ситуацією та розташована в районі Петровського в 41 кілометрі на південь від Донецька. Члени патруля перебували всередині двох автомобілів із відчиненими дверима, коли почули свистячий звук, а потім вибух.

"Вони також побачили темно-сірий дим, що здіймається з-за занедбаної цегляної сільськогосподарської будівлі, у 200-300 метрах на південний захід (імовірно, за межею ділянки розведення)", - повідомила ОБСЄ. За оцінкою СММ, вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни. Патруль місії негайно покинув цей район і повернувся на базу в Донецьку.

У самопроголошеній "Донецькій народній республіці" ("ДНР"), яка контролює територію, де стався вибух, звинуватили в інциденті Збройні сили України. "Знову відкрили вогонь з мінометів по патрулю міжнародної місії, тепер в районі населеного пункту Петрівське", - цитує інформагенція "Інтерфакс" представника проросійських сепаратистів.

DW.COM

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Тим часом прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) повідомив, що 30 травня проросійські бойовики 28 разів обстріляли позиції українських військових. З них дев’ять разів обстріли були із застосуванням важкого озброєння - 122-міліметрових артилерійських систем, 120- і 82-міліметрових мінометів. Унаслідок обстрілів були поранені двоє бійців, загиблих немає, а інтенсивність бойових дій у ніч на 31 травня зменшилася.

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