На мітинг за свободу інтернету в Москві вийшло понад 11 тисяч людей

На мітинг за свободу інтернету, який відбувається в Москві в понеділок, 30 квітня, вийшло 11,7 тисячі людей. Про це повідомила організація "Белый счетчик". Мітинг відбувається на проспекті Сахарова. Багато учасників мітингу тримають в руках паперові літачки - символ месенджера Telegram, який намагається заблокувати "Роскомнагляд".

Учасники акції закликають розформувати "Роскомнагляд", обмежити вплив держави на інтернет, скасувати статті Кримінального кодексу РФ, за якими громадян переслідують за повідомлення в соціальних мережах, передає агенція "Інтерфакс".

"Немає нічого популярнішого і важливішого за свободу", - заявив Кирило Самодуров - заступник голови Лібертаріанської партії Росії, яка є організатором мітингу. В акції беруть участь також представники "Піратської партії", "Товариства захисту вільного Інтернету", а також опозиційний політик Олексій Навальний. Напередодні до участі в мітингу закликав своїх прихильників засновник месенджера Telegram та соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров.

Нагадаємо, "Роскомнагляд" уже два тижні намагається заблокувати Telegram в Росії. 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними "Роскомнагляду", інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними та екстремістськими організаціями.

16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram. Через це "Роскомнагляд" обмежив доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів (IP-адрес). Серед заблокованих виявилися сервіси таких компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Тим часом Telegram, як і раніше, продовжує працювати в Росії.