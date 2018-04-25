На мітингу за свободу інтернету в Москві скандували "Геть царя!"

На узгоджений з російською владою мітинг за свободу інтернету, який відбувся в Москві на проспекті Академіка Сахарова в понеділок, 30 квітня, вийшло за різними оцінками від 7 до 12 тисяч людей. Багато учасників мітингу тримали в руках паперові літачки - символ месенджера Telegram, який намагається заблокувати "Роскомнагляд". Організатором акції була Лібертаріанська партія Росії. Напередодні до участі в мітингу закликав своїх прихильників засновник месенджера Telegram та соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров.

Вимоги свободи інтернету та "геть царя"

Протестувальники принесли з собою плакати з надписами "Настільки погано, що навіть інтроверти тут", "Павло Дуров: деградація Роскомнагляду складає 146 проц.", "Геть царя". Учасники акції закликали розформувати "Роскомнагляд", обмежити вплив держави на інтернет, скасувати статті Кримінального кодексу РФ, за якими громадян переслідують за повідомлення в соціальних мережах.

"Немає нічого популярнішого і важливішого за свободу", - заявив Кирило Самодуров - заступник голови Лібертаріанської партії Росії. В акції взяли участь також представники "Піратської партії" та "Товариства захисту вільного Інтернету". Зі сцени до мітингувальників звернувся російський опозиційний політик Олексій Навальний. Він закликав присутніх приєднатися до ходи та мітингу на Тверській вулиці та Манежній площі 5 травня - перед запланованою на 7 травня інавгурацією президента Росії Володимира Путіна. Цей захід ще не узгоджений, і прокуратура Москви вже попередила про можливі негативні наслідки для його учасників.

Обійшлося без затримань

Ближче до завершення акції лідери Лібертаріанської партії Росії та представники Telegram закликали присутніх одночасно запустити паперові літачки. Правоохоронні органи поводилися спокійно, доволі швидко пропускаючи мітингувальників через рамки металошукачів. Особисті речі оглядали переважно формально. Обійшлося без затримань.

У натовпі кореспондент DW помітив ще одного опозиційного російського політика - Григорія Явлінського - та встиг з ним коротко поспілкуватися. За словами опозиціонера, якби люди прийшли на проспект Сахарова навіть просто помовчати, то це все одно дало би поштовх руху на захист інтернету в Росії.

У свою чергу, засновник месенджера Павло Дуров заявив, що пишається тим, що народився в одній країні з учасниками акції. "Тисячі молодих та прогресивних людей на даний момент виступають на захист свободи інтернету в Москві. Тисячі ще надходять. Це безпрецедентно. Я пишаюся тим, що народився в одній країні з цими людьми", - написав він на своїй сторінці у соцмережі "ВКонтакте".

Блокування Telegram у Росії

"Роскомнагляд" уже два тижні намагається заблокувати Telegram в Росії. 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними "Роскомнагляду", інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними та екстремістськими організаціями.

Коли 16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram, "Роскомнагляд" обмежив доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів (IP-адрес). Серед заблокованих виявилися сервіси таких компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Тим часом Telegram, як і раніше, продовжує працювати в Росії.