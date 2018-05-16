 На Кубі упав пасажирський літак з більш ніж сотнею пасажирів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

На Кубі упав пасажирський літак з більш ніж сотнею пасажирів

Одразу після злету поблизу Гавани упав пасажирський літак Boeing 737 з 104 пасажирами на борту. Про жертви поки нічого не повідомляється.

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Поблизу міжнародного аеропорту імені Хосе Марті, розташованому неподалік столиці Куби Гавани, упав пасажирський літак Boeing 737. Аварія сталася в п'ятницю, 18 травня, невдовзі після злету повітряного судна, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За даними кубинських державних ЗМІ, на борту лайнера перебувало 104 пасажири. Повітряне судно належало компанії Cubana de Aviacion. Є повідомлення, що літак виконував рейс з Гавани до розташованого на сході країни міста Ольгін, передає агенція новин AFP. Очевидці розмістили в соціальній мережі Twitter фото з місця аварії, на якому видно густий стовп диму.

Поки що немає жодних повідомлень про жертви серед членів екіпажу та пасажирів, а також про число врятованих.

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