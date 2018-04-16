 На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро.

Новий голова Держради Куби Мігель Діас-Канель

Новий голова Держради Куби Мігель Діас-Канель

Кубинський парламент у четвер, 19 квітня підтримав кандидатуру Мігеля Діаса-Канеля на посаду глави уряду - Державної ради. Він був єдиним претендентом. Діас-Канель був першим заступником голови Держради, членом політбюро Комуністичної партії Куби. Він отримав 603 з 604 голосів у Національній асамблеї, повідомляє офіційний сайт Cubadebate.

57-річний Мігель Діас-Канель став головою Державної ради Куби після Рауля Кастро, якому посаду передав його брат, легендарний революціонер Фідель Кастро. За конституцією повноваження Рауля Кастро закінчились ще два місяці тому. Але він залишався на посаді через "надзвичайні обставини" у зв'язку з наслідками урагану "Ірма" на острові у вересні 2017 року.

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Прихід до влади на Кубі Мігеля Діаса-Канеля не означає зміни політичного курсу, вважають експерти. При цьому економіка країни потребує термінових реформ та й відносини з США помітно охололи. (19.04.2018)

Нинішня торгово-економічна блокада США щодо Куби "незаконна" та "віджила своє", вважає верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. (04.01.2018)

На Кубі відбуваються вибори парламенту, який в квітні має обрати нового главу держави. Очікується, що ним стане перший заступник голови Державної ради країни Мігель Діас-Канель. (11.03.2018)

Мігель Діас-Канель став першою з 1959 року особою на чолі Куби не з родини Кастро. Після державного перевороту, в якому рух Фіделя Кастро повалив військову диктатуру Батисти, на чолі став сам лівий політик. Після того, як він серйозно захворів у 2006 році, виконувачем обов'язків голови Державної ради та уряду став його молодший брат Рауль. У 2008 році Рауль Кастро був офіційно затверджений главою уряду острівної держави.

Новий глава Куби - син інженера та вчительки, за фахом - інженер-електронік, служив у Революційних зброних силах, був у лавах Союзу молодих комуністів, брав участь у "інтернаціоналістичній місії" в Нікарагуа. Від 1994 року - перший секретар Компартії Куби в провінції Вілья-Клара, у 2003-2009 - перший секретар провінційного комітету Компартії у провінції Ольгін. Член Політбюро КПК з 2003 року.

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  • Фідель Кастро та Леонід Брежнєв

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  • Фідель Кастро та Юрій Гагарін

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    Два герої

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  • Фідель Кастро у Східному Берліні

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Поп-зірка

    Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.

  • Фідель Кастро під час промови

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Блискучий оратор

    Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.

  • Фідель Кастро та Ґергард Шредер

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Вічний Кастро

    У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.

  • Фідель Кастро та Папа Римський

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Двоє патріархів

    У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".

  • Квіти і записка Дякуємо, Фіделе біла воріт посольства

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Дякуємо, Фіделе

    Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.

    Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук


DW.COM

Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

Зі смертю Фіделя Кастро остаточно пішло у минуле ХХ століття разом з його величними і трагічними ілюзіями. DW згадує лідера Кубинської революції та диктатора, якого шанували навіть політичні супротивники. (26.11.2016)  

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Докладно

Мігель Діас-Канель та Рауль Кастро

Що буде з Кубою після ери Кастро?

Прихід до влади Мігеля Діаса-Канеля не змінить політичний курс на Кубі, котра потребує реформ та кращих відносин з США. 

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