На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

Кубинський парламент у четвер, 19 квітня підтримав кандидатуру Мігеля Діаса-Канеля на посаду глави уряду - Державної ради. Він був єдиним претендентом. Діас-Канель був першим заступником голови Держради, членом політбюро Комуністичної партії Куби. Він отримав 603 з 604 голосів у Національній асамблеї, повідомляє офіційний сайт Cubadebate.

57-річний Мігель Діас-Канель став головою Державної ради Куби після Рауля Кастро, якому посаду передав його брат, легендарний революціонер Фідель Кастро. За конституцією повноваження Рауля Кастро закінчились ще два місяці тому. Але він залишався на посаді через "надзвичайні обставини" у зв'язку з наслідками урагану "Ірма" на острові у вересні 2017 року.

Мігель Діас-Канель став першою з 1959 року особою на чолі Куби не з родини Кастро. Після державного перевороту, в якому рух Фіделя Кастро повалив військову диктатуру Батисти, на чолі став сам лівий політик. Після того, як він серйозно захворів у 2006 році, виконувачем обов'язків голови Державної ради та уряду став його молодший брат Рауль. У 2008 році Рауль Кастро був офіційно затверджений главою уряду острівної держави.

Новий глава Куби - син інженера та вчительки, за фахом - інженер-електронік, служив у Революційних зброних силах, був у лавах Союзу молодих комуністів, брав участь у "інтернаціоналістичній місії" в Нікарагуа. Від 1994 року - перший секретар Компартії Куби в провінції Вілья-Клара, у 2003-2009 - перший секретар провінційного комітету Компартії у провінції Ольгін. Член Політбюро КПК з 2003 року.