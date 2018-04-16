На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

Кубинський парламент у четвер, 19 квітня підтримав кандидатуру Мігеля Діаса-Канеля на посаду глави уряду - Державної ради. Він був єдиним претендентом. Діас-Канель був першим заступником голови Держради, членом політбюро Комуністичної партії Куби. Він отримав 603 з 604 голосів у Національній асамблеї, повідомляє офіційний сайт Cubadebate.
57-річний Мігель Діас-Канель став головою Державної ради Куби після Рауля Кастро, якому посаду передав його брат, легендарний революціонер Фідель Кастро. За конституцією повноваження Рауля Кастро закінчились ще два місяці тому. Але він залишався на посаді через "надзвичайні обставини" у зв'язку з наслідками урагану "Ірма" на острові у вересні 2017 року.
Мігель Діас-Канель став першою з 1959 року особою на чолі Куби не з родини Кастро. Після державного перевороту, в якому рух Фіделя Кастро повалив військову диктатуру Батисти, на чолі став сам лівий політик. Після того, як він серйозно захворів у 2006 році, виконувачем обов'язків голови Державної ради та уряду став його молодший брат Рауль. У 2008 році Рауль Кастро був офіційно затверджений главою уряду острівної держави.
Новий глава Куби - син інженера та вчительки, за фахом - інженер-електронік, служив у Революційних зброних силах, був у лавах Союзу молодих комуністів, брав участь у "інтернаціоналістичній місії" в Нікарагуа. Від 1994 року - перший секретар Компартії Куби в провінції Вілья-Клара, у 2003-2009 - перший секретар провінційного комітету Компартії у провінції Ольгін. Член Політбюро КПК з 2003 року.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Майстер самореклами
Інтелектуал Кастро одним з перших усвідомив важливість піару у революційній боротьбі. Репортажі з кубинських таборів повстанців забезпечили "барбудос" світову славу.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
"Барбудос"
Саме Кастро став автором міфу про групу героїчних "барбудос", які не мали жодних шансів на перемогу, однак в результаті переграли регулярну армію та захопили владу. Перші роки його правління - роки ейфорії та масових репресій.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Кращий друг СРСР
Вважається, що Кастро до останнього зволікав з оголошенням Кубою "соціалістичного курсу". Однак після зближення з СРСР Кастро залишався йому вірним до останнього. Москва ж отримала найбільш харизматичного союзника.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Острів Тельмана
Відносини Кастро з НДР ще чекають на свого літописця. У 1972 році Кастро прибув до Східного Берліна з подарунком: він назвав один з кубинських островів на честь німецького комуніста Ернста Тельмана. Після возз'єднання Німеччини шириличь чутки, що Кастро подарував цей острів НДР, що означає, ніби на Карибах є частинка Німеччини. На жаль, це все чутки.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Два герої
Юрій Гагарін (л) та Фідель Кастро - дві ікони соціалізму обмінюються головними уборами в Гавані у 1976 році. Це ще й символ "медового місяця" у відносинах між Кубою та СРСР та увічнювання цих чоловіків у статусі національних героїв.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Поп-зірка
Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Блискучий оратор
Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Вічний Кастро
У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Двоє патріархів
У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Дякуємо, Фіделе
Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.
Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук