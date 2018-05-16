На Кубі жалоба за загиблими в авіакатастрофі

Унаслідок аівіакатастрофи пасажирського літака Boeing 737 з понад сотнею людей на борту, що сталася напередодні, влада Куби оголосила жалобу в державі. Про це в суботу, 19 травня, повідомляє інформагенція dpa.

Щодо точної кількості загиблих поки офіційних повідомлень не було. Відомо лише, що вдалося врятувати трьох пасажирок. Уцілілі перебувають у лікарні в Гавані. За словами представника медичного закладу, лікарі оцінюють стан цих трьох жінок як критичний, інформують місцеві ЗМІ. Одна з пацієнток отримала серйозні опіки. Раніше повідомлялося, що з-під уламків вдалося витягти чотирьох потерпілих - трьох жінок та одного чоловіка. Але згодом чоловік помер від травм.

Лікарі оглядають одну з врятованих пасажирок

За даними кубинських ЗМІ, на борту літака перебувало 104 пасажири. Щодо точної кількості членів екіпажу, то дані дещо суперечливі. Напередодні міністерство транспорту Мексики підтвердило, що п'ятеро членів екіпажу були мексиканцями. Але 19 травня з'явилися повідомлення про шостого члена екіпажу - техніка.

Відомо також, що 99 пасажирів були кубинцями. У МЗС Аргентини повідомили, що двоє з тих, хто летів літаком, були громадянами цієї південноамериканської країни.

Надії знайти серед уламків тих, хто вижив, практично немає

Кубинський лідер Мігель Діас-Канель висловив співчуття родинам та близьким загиблих. За його словами, створено слідчу комісію для з'ясування всіх обставин падіння повітряного судна. Слідчих на Кубу планує відправити й Мексика.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 упав під час злету неподалік від аеропорту імені Хосе Марті, розташованому поблизу столиці Куби Гавани. Повітряне судно 1979 року виробництва належало мексиканській компанії, однак було орендоване кубинською державною команією Cubana de Aviacion. Раніше уряд Мексики наголошував, що компанія мала всі необхідні документи, а літак успішно пройшов інспекцію у листопаді 2017 року.