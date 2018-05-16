 На Кубі жалоба за загиблими в авіакатастрофі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

На Кубі жалоба за загиблими в авіакатастрофі

Влада Куби оголосила жалобу через падіння пасажирського літака з понад сотнею людей на борту. Слідчі намагаються з'ясувати причини авіакатастрофи.

Авіакатастрофа на Кубі

На місці падіння літака на Кубі

Унаслідок аівіакатастрофи пасажирського літака Boeing 737 з понад сотнею людей на борту, що сталася напередодні, влада Куби оголосила жалобу в державі. Про це в суботу, 19 травня, повідомляє інформагенція dpa.

Щодо точної кількості загиблих поки офіційних повідомлень не було. Відомо лише, що вдалося врятувати трьох пасажирок. Уцілілі перебувають у лікарні в Гавані. За словами представника медичного закладу, лікарі оцінюють стан цих трьох жінок як критичний, інформують місцеві ЗМІ. Одна з пацієнток отримала серйозні опіки. Раніше повідомлялося, що з-під уламків вдалося витягти чотирьох потерпілих - трьох жінок та одного чоловіка. Але згодом чоловік помер від травм.

Авіакатастрофа на Кубі

Лікарі оглядають одну з врятованих пасажирок

За даними кубинських ЗМІ, на борту літака перебувало 104 пасажири. Щодо точної кількості членів екіпажу, то дані дещо суперечливі. Напередодні міністерство транспорту Мексики підтвердило, що п'ятеро членів екіпажу були мексиканцями. Але 19 травня з'явилися повідомлення про шостого члена екіпажу - техніка.

Відомо також, що 99 пасажирів були кубинцями. У МЗС Аргентини повідомили, що двоє з тих, хто летів літаком, були громадянами цієї південноамериканської країни.

Авіакатастрофа на Кубі

Надії знайти серед уламків тих, хто вижив, практично немає

Кубинський лідер Мігель Діас-Канель висловив співчуття родинам та близьким загиблих. За його словами, створено слідчу комісію для з'ясування всіх обставин падіння повітряного судна. Слідчих на Кубу планує відправити й Мексика.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 упав під час злету неподалік від аеропорту імені Хосе Марті, розташованому поблизу столиці Куби Гавани. Повітряне судно 1979 року виробництва належало мексиканській компанії, однак було орендоване кубинською державною команією Cubana de Aviacion. Раніше уряд Мексики наголошував, що компанія мала всі необхідні документи, а літак успішно пройшов інспекцію у листопаді 2017 року.

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На Кубі упав пасажирський літак з більш ніж сотнею пасажирів

Одразу після злету поблизу Гавани упав пасажирський літак Boeing 737 з понад сотнею пасажирів на борту. За даними ЗМІ, трьох людей витягли з-під уламків і госпіталізували у критичному стані. (18.05.2018)  

На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро. (19.04.2018)  

Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих

Лише троє осіб зі 110 пасажирів та членів екіпажу вижили у авіакатастрофі літака поблизу кубинської столиці Гавани. Літак був орендований у мексиканської компанії. (19.05.2018)  

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