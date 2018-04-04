 На кордоні із Сектором Гази загинули семеро палестинців, тисяча поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

На кордоні із Сектором Гази загинули семеро палестинців, тисяча поранених

Сім осіб загинули і 1070 зазнали поранень у протистоянні палестинських демонстрантів та ізраїльських силовиків на кордоні із Сектором Гази.

Сектор Гази

Палестинські демонстранти на кордоні із Сектором Гази

DW.COM

Правозахисна організація Human Rights Watch виступила з жорсткою критикою дій Ізраїлю у відповідь на протести палестинців на кордоні з Сектором Гази, під час яких загинуло щонайменше 18 людей. (03.04.2018)

Ізраїльська влада виступила проти розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло 16 палестинців. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху високо оцінив дії солдатів при охороні кордонів. (01.04.2018)

Ізраїльські військові вбили сім осіб на кордоні з Сектором Гази у п'ятницю, 6 квітня, повідомляє інформаційна агенція AP.  Сукупна кількість загиблих у сутичках палестинських мітингарів з військовими, що почалися ще 30 березня, зросла до 29 осіб.

За інформацією міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, внаслідок суточок на кордоні зазнали поранень 1070 осіб, 293 з них - вогнепальних. Серед поранених було 12 жінок і 48 неповнолітніх, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що сутички на палестинсько-ізраїльському кордоні тривають від 30 березня, коли стартував так званий "Великий марш повернення" - багатотисячна протестна акція палестинців проти Ізраїлю. Очікується, що протестні акції на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю триватимуть до 15 травня.

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