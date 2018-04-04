На кордоні із Сектором Гази загинули семеро палестинців, тисяча поранених

Ізраїльські військові вбили сім осіб на кордоні з Сектором Гази у п'ятницю, 6 квітня, повідомляє інформаційна агенція AP. Сукупна кількість загиблих у сутичках палестинських мітингарів з військовими, що почалися ще 30 березня, зросла до 29 осіб.

За інформацією міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, внаслідок суточок на кордоні зазнали поранень 1070 осіб, 293 з них - вогнепальних. Серед поранених було 12 жінок і 48 неповнолітніх, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що сутички на палестинсько-ізраїльському кордоні тривають від 30 березня, коли стартував так званий "Великий марш повернення" - багатотисячна протестна акція палестинців проти Ізраїлю. Очікується, що протестні акції на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю триватимуть до 15 травня.