На кордоні між Польщею та Україною утворились довгі черги з автомобілів

У розташованих на кордоні з країнами Європейського Союзу пунктах пропуску на в'їзд до України почали утворюватися великі черги з автомобілів. Про складну ситуацію на прикордонних пунктах пропуску в суботу, 31 березня, повідомив сайт Державної прикордонної служби України. За даними відомства, особливо складна ситуація спостерігається на українсько-польському кордоні.

Станом на 11 годину ранку перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів, що чекають на в'їзд в Україну. А перед прикордонними пунктами "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів, йдеться у повідомленні. Такий наплив кількості бажаючих в'їхати в Україну з території ЄС пояснюється наближенням Великодневі свят, адже багато українських громадян, хто працює чи навчається за кордоном, повертаються на ці свята додому. З українського боку черг на пунктах пропуску не спостерігається.

У відомстві рекомендують усім, хто планує найближчим часом перетинати український кордон з боку країн-членів ЄС, користуватися онлайн-сервісами служби та враховувати цю інформацію, плануючи найкращий маршрут.