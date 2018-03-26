 На кордоні між Польщею та Україною утворились довгі черги з автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

На кордоні між Польщею та Україною утворились довгі черги з автомобілів

Через наближення Великодня у пунктах пропуску на в'їзд в Україну на кордоні з ЄС утворилися довгі черги з автомобілів. Особливо складна ситуація на українсько-польському кордоні, кажуть прикордонники.

Черги на українсько-польському кордоні

У Держприкордонслужбі просять врахувати ситуацію з чергами під час планування поїздки до України

У розташованих на кордоні з країнами Європейського Союзу пунктах пропуску на в'їзд до України почали утворюватися великі черги з автомобілів. Про складну ситуацію на прикордонних пунктах пропуску в суботу, 31 березня, повідомив сайт Державної прикордонної служби України. За даними відомства, особливо складна ситуація спостерігається на українсько-польському кордоні.

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З 2020 року в ЄС має запрацювати нова система реєстрації в'їзду та виїзду громадян третіх країн, яка має пришвидшити перетин людьми кордону. Нові правила стосуватимуться і українців. (25.10.2017)

"Ще невідомо, скільки безвіз протримається, а кордон є кордон. На ньому потрібно постояти, понервувати, попринижуватися", - Наталка Сняданко, спеціально для DW. (02.03.2018)

Станом на 11 годину ранку перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів, що чекають на в'їзд в Україну. А перед прикордонними пунктами "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів, йдеться у повідомленні. Такий наплив кількості бажаючих в'їхати в Україну з території ЄС пояснюється наближенням Великодневі свят, адже багато українських громадян, хто працює чи навчається за кордоном, повертаються на ці свята додому. З українського боку черг на пунктах пропуску не спостерігається.

У відомстві рекомендують усім, хто планує найближчим часом перетинати український кордон з боку країн-членів ЄС, користуватися онлайн-сервісами служби та враховувати цю інформацію, плануючи найкращий маршрут.
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В’їзд до ЄС: готуйтесь до черг на кордонах (11.04.2017)

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