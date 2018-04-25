 На кордоні Мексики та США зібралися сотні мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

На кордоні Мексики та США зібралися сотні мігрантів

Американські прикордонники не пускають в країну мігрантів, які прибули на кордон через Мексику і вимагають притулку в США.

На кордоні між США та Мексикою зібралися сотні людей

На кордоні між США та Мексикою зібралися сотні людей

Близько двох сотень мігрантів із Центральної Америки зібралися в понеділок, 30 квітня, біля кордону Мексики із США, вимагаючи надати їм притулок. Мігранти з Гондурасу, Гватемали та Сальвадору почали прибувати на кордон ще напередодні й спали просто на площі перед прикордонним переходом, повідомляє агенція Reuters.

Мексиканські прикордонники пізно ввечері в неділю, 29 квітня, дозволили пройти через свій кордон першій групі з близько 50 жінок, дітей та транссексуалів. Але їх зупинили американські прикордонники. Вони заявили, що пункт пропуску переповнений, і вони не встигають перевіряти документи. Чиновники пообіцяли відновлять обробку заяв, коли матимуть більше місця та ресурсів, передає агенція AP.

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Нагадаємо, що колона з приблизно 1500 мігрантів із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору йшла через Мексику на північ до США протягом місяця, але до США добралися близько 200 людей. Вони подолали шлях довжиною в 3200 кілометрів. Біженці просять у США політичний захист від насильства в своїх країнах.

Президент США Дональд Трамп на початку квітня оголосив, що військовослужбовці охоронятимуть кордон з Мексикою до завершення будівництва стіни. "Ми повинні мати кордони. Якщо ми не маємо кордонів, ми не будемо мати країни", - заявив Трамп 30 квітня.
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