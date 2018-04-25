На кордоні з Сектором Гази ізраїльські військові вбили трьох палестинців

Троє палестинців були вбиті під час спроби потрапити на територію Ізраїлю з Сектору Гази в неділю, 6 травня. Про це заявили в ізраїльській армії, також інформацію підтвердили джерела серед палестинських медиків, повідомляє агентство AFP.

В ізраїльській армії заявили, що "відкрили вогонь по трьох підозрюваних, які вчинили спробу потрапити в Ізраїль з південної частини Сектору Гази та пошкодити інфраструктуру безпеки", убивши їх.

Таким чином, кількість палестинців, які були вбиті у сутичках з ізраїльськими силами від початку протестів 30 березня, перевищила 50 осіб. Сотні інших отримали вогнепальні поранення.

Нагадаємо, напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла за останній місяць через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

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