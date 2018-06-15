 На заході Японії стався потужний землетрус, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

На заході Японії стався потужний землетрус, є загиблі

Землетрус магнітудою до 6,1 стався у місті Осака. Загинули щонайменше троє людей, в місті припинили рух метро і залізничних потягів, тисячі будинків залишилися без електрики.

В Японії стався землетрус

Після землетрусу в Осаці

Потужний землетрус стався в понеділок, 18 червня, в Японії. Епіцентр землетрусу магнітудою до 6,1 знаходився недалеко від міста Осака.

За даними місцевої влади, в Осаці та в сусідньому місті загинули троє людей: дев'ятирічна дівчинка та двоє чоловіків похилого віку. Також щонайменше 200 людей отримали поранення, повідомляє японський телеканал NHK.

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Ситуація на японській АЕС "Фукусіма-1" повністю виходить з-під контролю. На двох реакторах знову спалахнув вогонь. Боротися з переохолодженням реакторів більше нема кому – персонал евакуювали через високу радіацію. (16.03.2011)

У Японії згадали хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". Через сім років після трагедії десятки тисяч людей все ще не можуть повернутися додому. (11.03.2018)

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив журналістам, що пріоритетом уряду є "порятунок людських життів". За словами прем'єра, він дав розпорядження своїм співробітникам якомога швидше зібрати дані про пошкодження, докласти всіх зусиль до порятунку життів, а також швидко і належним чином інформувати громадськість.

Японське відомство з управління атомною енергетикою заявило, що атомні станції в результаті землетрусу не постраждали. Втім, близько 170 тисяч будинків у районі Осаки і сусідній префектурі Хього залишилися без електрики, крім того, в місті припинили рух потягів метро і залізниці.

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