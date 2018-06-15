На заході Японії стався потужний землетрус, є загиблі

Потужний землетрус стався в понеділок, 18 червня, в Японії. Епіцентр землетрусу магнітудою до 6,1 знаходився недалеко від міста Осака.

За даними місцевої влади, в Осаці та в сусідньому місті загинули троє людей: дев'ятирічна дівчинка та двоє чоловіків похилого віку. Також щонайменше 200 людей отримали поранення, повідомляє японський телеканал NHK.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив журналістам, що пріоритетом уряду є "порятунок людських життів". За словами прем'єра, він дав розпорядження своїм співробітникам якомога швидше зібрати дані про пошкодження, докласти всіх зусиль до порятунку життів, а також швидко і належним чином інформувати громадськість.

Японське відомство з управління атомною енергетикою заявило, що атомні станції в результаті землетрусу не постраждали. Втім, близько 170 тисяч будинків у районі Осаки і сусідній префектурі Хього залишилися без електрики, крім того, в місті припинили рух потягів метро і залізниці.