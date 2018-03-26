На Житомирщині виявили 200 одиниць викраденої військової техніки

Українські правоохоронці припинили схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів та виявили в Новоград-Волинському районі Житомирської області близько 200 об'єктів військової техніки, підготовлених до продажу. Про це у вівторок, 27 березня, повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, Урали, ГАЗи, кунг, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, зокрема для транспортування людей сушею і водою. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інші. Наразі встановлюється приналежність цієї техніки, зокрема, чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах", - йдеться у повідомленні. За даними поліції, оголошення про продаж зазначеної техніки було розміщено фізичною особою в Інтернеті.

"Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігалися транспортні засоби. Окрім власне самої техніки, ми також вилучили і документи про її походження. Наразі зазначену в них інформацію перевіряють", - повідомив начальник обласної поліції В'ячеслав Печененко. Наразі триває розслідування, поліцією ініційовано клопотання про накладення арешту на цю техніку до з'ясування всіх обставин.