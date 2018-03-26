 На Житомирщині виявили 200 одиниць викраденої військової техніки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

На Житомирщині виявили 200 одиниць викраденої військової техніки

Українські поліцейські знайшли в Новоград-Волинському районі Житомирської області майже 200 одиниць викраденої військової техніки, яку вже підготували для продажу.

БМП-2 на параді в Києві

БМП-2 на параді в Києві (фото з архіву)

Українські правоохоронці припинили схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів та виявили в Новоград-Волинському районі Житомирської області близько 200 об'єктів військової техніки, підготовлених до продажу. Про це у вівторок, 27 березня, повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

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Детективи НАБУ затримали інвестора компанії "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка. Затриманого підозрюють у причетності до розкрадання коштів під час закупок палива для міноборони. (16.10.2017)

Для розвитку української армії слід більш як подвоїти видатки на неї, вважає Полторак. Він хоче довести чисельність ЗСУ до 250 тисяч осіб та закупити військової техніки майже на 6,5 мільярдів гривень. (12.12.2014)

"Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, Урали, ГАЗи, кунг, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, зокрема для транспортування людей сушею і водою. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інші. Наразі встановлюється приналежність цієї техніки, зокрема, чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах", - йдеться у повідомленні. За даними поліції, оголошення про продаж зазначеної техніки було розміщено фізичною особою в Інтернеті.

"Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігалися транспортні засоби. Окрім власне самої техніки, ми також вилучили і документи про її походження. Наразі зазначену в них інформацію перевіряють", - повідомив начальник обласної поліції В'ячеслав Печененко. Наразі триває розслідування, поліцією ініційовано клопотання про накладення арешту на цю техніку до з'ясування всіх обставин.

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