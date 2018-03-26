На Донбасі тривають обстріли, бойовики збили безпілотник ОБСЄ

Попри "великоднє перемир'я" за минулу добу проросійські бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції (АТО) вранці в понеділок, 2 квітня. Зокрема, на луганському напрямку проросійські сепаратисти із заборонених мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення українських військових поблизу Луганського. Крім цього, були застосовані міномети поблизу Троїцького, а стрілецьку зброю - в районі Станиці Луганської.

На донецькому напрямку бойовики чотири рази відкривали вогонь з мінометів по українських опорних пунктах в Авдіївці, а також поблизу Пісків, Широкиного та Шахти Бутівка. З гранатометів різних систем були обстріли поблизу Авдіївки, Шахти Бутівка, Старогнатівки, Павлополя та Водяного. Великокаліберні кулемети були застосовані в районі Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного, а поблизу Павлополя вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї проросійські сепаратисти обстріляли українські укріплення неподалік Авдіївки, Талаківки, Верхньоторецького та Водяного. Жоден український військовий не постраждав.

Також протягом трьох днів "великоднього перемир'я" проросійські бойовики тричі обстрілювали безпілотники ОБСЄ і збили один з них поблизу населеного пункту Міусинськ. "У всіх цих випадках представники місії були змушені залишити зазначені райони спостереження", - повідомила українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Утім, спостерігачі ОБСЄ задокументували переміщення в цьому районі колони техніки з десяти БМП, а також заходи підготовки підрозділів бойовиків. "Ці випадки є черговим підтвердженням того, що ватажки окупаційних адміністрацій РФ і далі перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів", - заявила українська сторона СЦКК.

