На Донбасі знову повідомляють про загибель цивільних та військових

Порушення умов перемир'я в зоні конфлікту на Донбасі знову призвело до жертв серед цивільних та військових. У понеділок, 21 травня, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про загибель одного цивільного в результаті обстрілу Мар'їнки Донецької області збройними формуваннями сепаратистів.

Про це Жебрівський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "36-річний житель Мар'їнки загинув у результаті обстрілу бойовиками цього населеного пункту", - написав він. За словами Жебрівського, чоловік загинув під час обстрілу, що вівся зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила в чоловіка, котрий перебував за межами свого дому. Швидка, що прибула за викликом, констатувала смерть, однак забрати загиблого медики не змогли через посилення вогню бойовиками, повідомив Жебрівський.

Цього ж дня в Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про загибель двох та поранення ще чотирьох українських військових унаслідок зіткнення з збройними формуваннями сепаратистів поблизу селища Південне (Чигирі) Донецької області. Згідно з повідомленням, поранених військових було госпіталізовано.

У "ДНР" кажуть про загибель цивільних

Тим часом у самопроголошеній "ДНР" заявили про загибель чотирьох мирних жителів та поранення ще чотирьох упродовж минулого тижня внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. Про це журналістам розповів представник самопроголошеної "влади" сепаратистів у Донецьку, передає інформагенція "Інтерфакс". Всього за тиждень сепаратисти зафіксували 170 порушень режиму тиші, йдеться у заяві представника "ДНР".