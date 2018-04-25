На Донбасі загинув український військовий, двоє поранені - штаб ООС

Один український військовий загинув і двоє отримали поранення у неділю, 6 травня, внаслідок підриву вибухового пристрою у Донецькій області. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 6 травня, під час патрулювання району оборони потрапила в засідку група військовослужбовців механізованого батальйону, який діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля було встановлено невідомий вибуховий пристрій, від вибуху якого один військовослужбовець загинув, двоє поранені", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту, який був обстріляний бойовиками. Після короткого вогневого зіткнення резервна група переслідувала бойовиків і вбила трьох із них, зазначили в штабі ООС. Підрозділи ООС приведені в повну бойову готовність.

Обстріли тривають

У штабі об'єднаних сил також повідомили, що минулої доби, 5 травня, бойовики 54 рази обстріляли позиції українських військових, внаслідок боїв один український військовий отримав поранення. Також повідомляється про шістьох убитих та чотирьох поранених бойовиків.

У той же час виконуючий обов'язки мера міста Горлівка Іван Приходько повідомив на своїй сторінці в Facebook про одного пораненого місцевого жителя внаслідок обстрілу українських військових.

Нагадаємо, лише з моменту оголошення "великоднього перемир'я" з 30 квітня до 2 травня 2018 року українська сторона зафіксувала на Донбасі 1512 обстрілів з боку бойовиків окремих та одне бойове зіткнення. В ОБСЄ також заявляють про погіршення ситуації в регіоні.