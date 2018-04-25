На Гаваях через виверження вулкану зруйновані десятки будівель

На Гавайських островах у США відбувається виверження вулкану Кілауеа. Через землетруси та потоки лави в поселенні Лейлані-Естейтс було зруйновано близько 30 будинків, повідомляє в понеділок, 7 травня, агенція AP. З тріщин в землі постійно вивергається лава та виходить отруйний газ.

Через виверження було евакуйовано понад 1700 людей. Деяким з них дозволили тимчасово повернутися, щоб забрати домашніх тварин та речі. На вихідних понад 250 людей ночували в притулках, повідомляє американський Червоний Хрест. Гавайські чиновники поки не знають, коли люди зможуть остаточно повернутися додому.

Лава вже поширилася на 36 тисяч квадратних метрів, хоча її швидкість є повільною. Поки немає вказівок, коли саме може припинитися виверження. "У системі ще є магма. Поки вона там є, виверження триватиме", - повідомив вулканолог геологічної служби США Венді Стовалл.

Кілауеа розташований на схилі вищого вулкана Мауна-Лоа і має висоту 1247 метрів над рівнем моря. У фазу нової інтенсивної активності вулкан вступив 6 березня 2011 року. Гавайська обсерваторія попередила про його виверження в квітні цього року.

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