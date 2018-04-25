 На Гаваях через виверження вулкану зруйновані десятки будівель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

На Гаваях через виверження вулкану зруйновані десятки будівель

Через виверження вулкану Кілауеа на Гавайських островах 1700 людей мали залишити свої домівки. Зруйновано близько 30 будинків.

Виверження вулкану продовжується

Лава розливається лісом після виверження вулкану Кілауеа

На Гавайських островах у США відбувається виверження вулкану Кілауеа. Через землетруси та потоки лави в поселенні Лейлані-Естейтс було зруйновано близько 30 будинків, повідомляє в понеділок, 7 травня, агенція AP. З тріщин в землі постійно вивергається лава та виходить отруйний газ.

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Через активний вулкан Агунг аеропорт на острові Балі залишається закритим другий день поспіль. Вночі вулкан вивергав зі свого жерла вогонь. (28.11.2017)

На другий день виверження вулкану на Філіппінах посилилось, що змусило десятки тисяч людей покинути свої домівки. (23.01.2018)

Через виверження було евакуйовано понад 1700 людей. Деяким з них дозволили тимчасово повернутися, щоб забрати домашніх тварин та речі. На вихідних понад 250 людей ночували в притулках, повідомляє американський Червоний Хрест. Гавайські чиновники поки не знають, коли люди зможуть остаточно повернутися додому.

Лава вже поширилася на 36 тисяч квадратних метрів, хоча її швидкість є повільною. Поки немає вказівок, коли саме може припинитися виверження. "У системі ще є магма. Поки вона там є, виверження триватиме", - повідомив вулканолог геологічної служби США Венді Стовалл.

Кілауеа розташований на схилі вищого вулкана Мауна-Лоа і має висоту 1247 метрів над рівнем моря. У фазу нової інтенсивної активності вулкан вступив 6 березня 2011 року. Гавайська обсерваторія попередила про його виверження в квітні цього року.

  • Вулкан Агунг на Балі: стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Черговий спалах активності вулкану Агунг на Балі спостерігається після пробудження у вересні. У ніч на 26 листопада вулкан викинув на поверхню стовп диму та попелу, висота якого сягала понад 4000 метрів. Пізніше на поверхню піднялася й гаряча магма, через що рівень імовірності виверження сягнув найвищої позначки.

  • Другий місяць, як на голках

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Другий місяць, як на голках

    Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня. Тоді органи влади Індонезії оголосили найвищий рівень небезпеки. Наприкінці вересня на острові евакуювали понад 120 тисяч людей. У жовтні активність вулкану почала згасати, тож невдовзі місцеві жителі повернулися додому. Однак 21 листопада вулкан знову почав проявляти активність.

  • Небезпечні селеві потоки на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Небезпечні селеві потоки

    На острові Балі триває сезон дощів, тож ріки переповнені водою, яка перемішується із попелом з вулкану Агунг. Це створює небезпеку потужних селевих потоків, здатних зносити все на своєму шляху.

  • Десятки тисяч евакуйованих

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Десятки тисяч евакуйованих

    Через нову активізацію вулкану Агунг влада оголосила територію в радіусі 10 кілометрів зоною небезпеки і закликала до евакуації жителів 22 поселень, у яких проживає біля 100 тисяч людей. Утім, станом на ранок 27 листопада лише 40 тисяч людей залишили свої домівки. Небажання евакуюватися решта пояснює тим, що почувається у безпеці або не хоче полишати власну худобу.

  • В аеропорту на Балі скасовані рейси через активність вулкану Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Тисячі туристів застрягли на Балі

    Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Через активність вулкану головний аеропорт Балі у місті Денпасар зачинили щонайменше до ранку 28 листопада. Місцева влада кожні шість годин перевіряє, чи не з'явилася можливість відновити авіасполучення. 445 рейсів скасували, від чого постраждали близько 59 тисяч туристів. Багато з них просто застрягли на острові.

  • Вулкан Агунг на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Суперечливі дані місцевої влади

    У національному управління з надзвичайних ситуацій зазначають, що нинішня активність вулкану вказує на неминучість більшого виверження. У ніч на 27 листопада відомство зафіксувало поодинокі вогняні спалахи. У той же час голова індонезійського геологічного департаменту оголосив, що у відомстві не очікують більшого виверження.

  • Вулкан Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Смертельна небезпека

    Востаннє висока активність вулкану спостерігалася понад півстоліття тому. Під час великого виверження Агунга у 1963 році, який "спав" до цього 120 років, загинули близько 1100 людей. Кілька сіл були похованими під попелом і лавою. Тоді вулкан викинув попіл на висоту 10 кілометрів і залишався активним близько року.

    Автор: Данило Білик, Наталія Мехед


Дивитись відео 00:59

Екстрім на Гаваях: туристи гуляють по розпеченій лаві (19.08.2016)

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Пробудження вулкану Агунг на Балі

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів. (27.11.2017)  

Аудіо й відео до теми

Екстрім на Гаваях: туристи гуляють по розпеченій лаві (19.08.2016)  

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