На виборах у Єгипті перемагає чинний президент ас-Сісі

Президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі переобрано на другий термін. Як повідомляють державні ЗМІ Єгипту в четвер, 29 березня, за попередніми результатами підрахунку голочів, він здобув 92 відсотки голосів виборців. Явка становила 40 відсотків, що помітно менше, ніж на минулих виборах, коли проголосували 47 відсотків виборців.

Цього разу з близько 60 мільйонів осіб, які мали право голосу, на виборчі дільниці 23 мільйони. Голосування тривало три дні і завершилося в середу, 28 березня. Державна газета Al-Ahram повідомила, що ще два мільйони бюлетенів було зіпсовано дописуванням імен кандидатів, яких не допустили до виборів.

Єдиним опонентом ас-Сісі на виборах був маловідомий Мусса Мустафа Мусса, який сам висловлював президенту підтримку. Мусса зареєструвався в останній момент, пише інформагенція AFP. Серйозні опоненти ас-Сісі були ув'язнені або відмовилися від участі у виборах.

Нагадаємо, що в 2014 році ас-Сісі було обрано 97 відсотками голосів. Ас-Сісі, колишній військовий, став першим вільно обраним президентом Єгипту після повалення президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі.