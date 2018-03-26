 На виборах у Єгипті перемагає чинний президент ас-Сісі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

На виборах у Єгипті перемагає чинний президент ас-Сісі

За попередніми результатами підрахунку голосів, чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі здобуває на президентських виборах у країні 92 відсотки голосів. Явка, однак, була помітно нижчою, ніж на минулих виборах.

Ас-Сісі голосує

Абдель Фатах ас-Сісі голосує

DW.COM

Сумнівів у перемозі ас-Сісі не було, і серйозного конкурента він також не мав. Інтрига президентських виборів в Єгипті полягала у явці виборців - і тут без сюрпризів не обійшлось. (29.05.2014)

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа. (30.12.2017)

Президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі переобрано на другий термін. Як повідомляють державні ЗМІ Єгипту в четвер, 29 березня, за попередніми результатами підрахунку голочів, він здобув 92 відсотки голосів виборців. Явка становила 40 відсотків, що помітно менше, ніж на минулих виборах, коли проголосували 47 відсотків виборців.

Цього разу з близько 60 мільйонів осіб, які мали право голосу, на виборчі дільниці 23 мільйони. Голосування тривало три дні і завершилося в середу, 28 березня. Державна газета Al-Ahram повідомила, що ще два мільйони бюлетенів було зіпсовано дописуванням імен кандидатів, яких не допустили до виборів.

Єдиним опонентом ас-Сісі на виборах був маловідомий Мусса Мустафа Мусса, який сам висловлював президенту підтримку. Мусса зареєструвався в останній момент, пише інформагенція AFP. Серйозні опоненти ас-Сісі були ув'язнені або відмовилися від участі у виборах.

Нагадаємо, що в 2014 році ас-Сісі було обрано 97 відсотками голосів. Ас-Сісі, колишній військовий, став першим вільно обраним президентом Єгипту після повалення президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі.

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