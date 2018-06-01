На виборах у Словенії перемагають консерватори з антимігрантськими гаслами

На парламентських виборах у Словенії перемогу здобуває правоцентристська опозиція. Згідно з оприлюдненими даними проведених у неділю, 3 червня, екзит-полів, націонал-консерватори зі Словенської демократичної партії двічі екс-прем'єра Янеза Янши набирають 24,4 відсотка голосів, що мало б вилитися у 25 з 90 місць у парламенті країни. Під час передвиборної кампанії ця партія часто вдавалася до антимігрантської риторики, передає інформагенція AFP.

На другому місці з 12,6 відсотка партія-новачок LMS - "Список Мар'яна Шареца". З таким результатом LMS зможе претендувати на 13 мандатів, уточнює агенція новин dpa. Шарец, 40-річний гуморист та політик називає себе "антисистемним" гравцем. Торік він з незначним відривом програв вибори президента Борутові Пахору.

Третє місце екзитполи дають чи дотепер правлячій партії відставленого в березні прем'єра Міро Церара, що набирає 9,8 відсотка голосів.

Вже зараз оглядачі прогнозують досить непрості переговори щодо формування нового уряду, адже досі небагато партій демонструвало бажання співпрацювати з націонал-консерваторами в уряді. Особливо з огляду на те, що їхній лідер Янша був втягнутий у корупційний скандал, що 2014 року коштувало йому прем'єрської посади і через що він навіть був змушений сидіти у в'язниці.

Цього разу право голосу мали близько 1,7 мільйона громадян Словенії. Голосування відбувалося достроково на тлі політичної кризи через відставку Церара.