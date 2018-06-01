 На виборах у Словенії перемагають консерватори з антимігрантськими гаслами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

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Новини

На виборах у Словенії перемагають консерватори з антимігрантськими гаслами

Згідно з даними екзит-полів, правоцентристська Словенська демократична партія двічі екс-прем'єра Янеза Янши здобуває 24,4 відсотка голосів. Утім, сформувати правлячу коаліцію їй, можливо, так і не вдатися.

Голова Словенської демократичної партії Янез Янша

Найбільше мандатів у парламенті Словенії матимуть консерватори Словенської демократичної партії на чолі з Янезом Яншею

На парламентських виборах у Словенії перемогу здобуває правоцентристська опозиція. Згідно з оприлюдненими даними проведених у неділю, 3 червня, екзит-полів, націонал-консерватори зі Словенської демократичної партії двічі екс-прем'єра Янеза Янши набирають 24,4 відсотка голосів, що мало б вилитися у 25 з 90 місць у парламенті країни. Під час передвиборної кампанії ця партія часто вдавалася до антимігрантської риторики, передає інформагенція AFP.

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Після відставки прем'єр-міністра Словенії Міро Церара президент країни Борут Пахор запропонував провести дострокові вибори у травні цього року. Чергові вибори мали відбутися у червні. (15.03.2018)

За прогнозами, найкращі шанси на перемогу має правоцентристська опозиція. Ще один з лідерів перегонів, окрім відставленого прем'єра, - політик-гуморист. (03.06.2018)

Цей крок обумовлений рішенням Верховного суду Словенії про те, що уряд Міро Церара діяв упереджено під час минулорічного референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії. (15.03.2018)

На другому місці з 12,6 відсотка партія-новачок LMS - "Список Мар'яна Шареца". З таким результатом LMS зможе претендувати на 13 мандатів, уточнює агенція новин dpa. Шарец, 40-річний гуморист та політик називає себе "антисистемним" гравцем. Торік він з незначним відривом програв вибори президента Борутові Пахору.

Третє місце екзитполи дають чи дотепер правлячій партії відставленого в березні прем'єра Міро Церара, що набирає 9,8 відсотка голосів.

Вже зараз оглядачі прогнозують досить непрості переговори щодо формування нового уряду, адже досі небагато партій демонструвало бажання співпрацювати з націонал-консерваторами в уряді. Особливо з огляду на те, що їхній лідер Янша був втягнутий у корупційний скандал, що 2014 року коштувало йому прем'єрської посади і через що він навіть був змушений сидіти у в'язниці.

Цього разу право голосу мали близько 1,7 мільйона громадян Словенії. Голосування відбувалося достроково на тлі політичної кризи через відставку Церара.

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