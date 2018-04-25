На виборах у Лівані перемагає "Хезболла"

На парламентських виборах в Лівані, що відбулися в неділю, 6 травня, перемагає шиїтська партія "Хезболла", яка в США та деяких інших країнах вважається терористичною організацією. За попередніми результатами голосування, на які посилаються місцеві політики та ЗМІ, вона отримала 67 місць в парламенті, що складається з 128 депутатів, інформує у понеділок, 7 травня, агенція Reuters.

"Рух Майбутнього" прем'єр-міністра Саада Харірі, який раніше мав більшість мандатів, також пройшов у парламент, ставши при цьому найбільшою політичною силою серед ліванських мусульман-сунітів. Оскільки прем'єр-міністром у Лівані за традиційною системою поділу влади має бути суніт, то Харірі має великі шанси знову очолити уряд. Явка на виборах, в яких мали право взяти участь 3,6 мільйона громадян, склала 49,2 відсотка.

Парламентські вибори в Лівані, які відбулися 6 травня, були першими за дев'ять років. До цього чинний парламент тричі самостійно продовжував свій строк роботи. Вибори провели за новою пропорційною системою, згідно з якою депутатські мандати розподіляються між списками кандидатів пропорційно кількості голосів, відданих за відповідні списки.

Ліван відомий своєю сумішшю етнічних та релігійних груп населення, впливом іноземних держав на його внутрішню політику, а також великою кількістю біженців. Через це він вважається нестабільною країною. Вибори проходили в умовах підвищених заходів безпеки.