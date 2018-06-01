 На виборах мера Кишинева переміг проєвропейський кандидат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

На виборах мера Кишинева переміг проєвропейський кандидат

Лідер проєвропейської партії Андрей Нестасе набрав у другому турі виборів мера Кишинева 52,6 відсотка голосів. Він має намір виграти парламентські вибори в листопаді, поваливши тандем Плахотнюка-Додона.

Андрей Нестасе обіцяє боротися з проросійськими політиками

Андрей Нестасе обіцяє боротися з проросійськими політиками

У другому турі виборів мера Кишинева, який відбувся в неділю, 3 червня, перемогу здобув голова проєвропейської "Платформи "Гідність і правда" Андрей Нестасе. За нього проголосували 52,6 відсотка виборців. Його опонента, соціаліста Іона Чебана, підтримали 47,4 відсотка виборців. Явка на голосуванні - дещо нижче 40 відсотків.

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В інтерв'ю DW Ігор Додон заявив, що Молдова не може дружити з Росією проти Європи або з Європою проти Росії. Він також розраховує на активну позицію Берліна для вирішення проблеми Придністров'я. (24.02.2018)

В ексклюзивному інтерв'ю DW президент Молдови Ігор Додон спробував послабити свою репутацію проросійського лідера, стверджуючи, що його країна має бути ані з Росією, ані з Заходом. (26.02.2018)

Переможець Нестасе заявив, що планує надалі "повалити нинішній режим у Молдові" і звільнити країну від "бінома Плахотнюка-Додона" (молдовські олігарх Влад Плахотнюк і президент Ігор Додон. - Ред.). "У нас відмінна об'єднана команда, ми заклали хорошу основу для того, щоб здобути ще більш важливу перемогу на парламентських виборах", - зазначив Нестасе. Він додав, що не збирається пропонувати Чебанові посаду віце-мера, мовляв, "не створює коаліції з мафією", цитує агенція "Інтерфакс".

У першому турі виборів мерів в молдовській столиці, що відбувся 20 травня, лідирував Чебан з 41 відсотком голосів, Нестасе був другим із близько 32 відсотків. Парламентські вибори в Молдові заплановані на листопад поточного року.

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