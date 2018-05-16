 На виборах в Іраку переміг альянс під проводом проповідника ас-Садра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

На виборах в Іраку переміг альянс під проводом проповідника ас-Садра

На парламентських виборах в Іраку здобув перемогу альянс націоналістів та комуністів. Проповідник Муктада ас-Садр, який його очолює, закликав дрібніші партії сформувати технократичний уряд.

Мітинг прихильників Муктади ас-Садра

Мітинг прихильників Муктади ас-Садра в Багдаді

Політичний блок під проводом націоналіста і релігійного проповідника Муктади ас-Садра здобуває найвищий результат на виборах в Іраку. Про це повідомляється в остаточних підсумках виборів, опублікованих виборчою комісією вранці в суботу, 19 травня. Альянс ас-Садра та комуністів "Маршируємо до реформ" здобув 54 із 329 місць у новому парламенті.

Муктада ас-Садр

Муктада ас-Садр

"Альянс завоювання", який складається переважно із колишніх бійців шиїтських підтримуваних Іраном угруповань, що боролися проти "Ісламської держави", посів друге місце і матиме 47 місць у парламенті. Блок чинного прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді опинилася аж на третьому місці - у нього 42 депутатські крісла.

За даними інформагенції AFP, ас-Садр, який бачить себе майбутнім прем'єр-міністром, сподівається сформувати коаліційний технократичний уряд із десятків дрібних партій. Однак формування уряду навряд чи буде простою задачею, зокрема і тому, що проти будь-яких коаліцій з ас-Садром виступає Іран. Представник Ірану генерал Кассем Сулеймані відправився до Багдада, щоб об'єднати шиїтів проти проповідника.

Ас-Садр відомий тим, що очолював повстання проти американських військ під час вторгнення коаліційних сил в Ірак у 2003 році. Впродовж останніх кількох років він здобував політичну підтримку, виступаючи проти корупції в уряді та вимагаючи реформ від політичних еліт, що закріпилися в Іраку після 2003 року.

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