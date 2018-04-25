 На акціях в Росії затримано Навального та сотні його прибічників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
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Новини

На акціях в Росії затримано Навального та сотні його прибічників

Під час всеросійської акції протесту "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна, поліція затримала близько 300 людей, в тому числі і опозиціонера Олексія Навального.

Затримання прихильників Навального у Москві

Затримання прихильників Навального у Москві

Під час акцій протесту, які у суботу, 5 травня, проводять по всій Росії противники уряду Володимира Путіна, було затримано опозиційного політика Олексія Навального. Відео затримання опубліковане  у Twitter "Навальный LIVE".

Окрім того, затримали вже близько трьох сотень осіб. На Пушкінській площі у Москві затримано 28 людей, повідомляє видання "Новая газета". В Красноярську, за даними видання "Сибір. Реалії", затримано понад 150 осіб. У Якутську після несанкціонованої акції поліція затримала майже всіх її учасників - 75 осіб. Під час затримання співробітники МВС активно застосовували фізичну силу. У Москві затримувати мітингувальників допомагають поліції члени "Молодої гвардії" партії "Єдина Росія".

В Новокузнецьку затримано близько 20 людей, повідомляє інтернет-портал "ОВД-Інфо". Також близько 15 осіб затримано в Барнаулі, передає YouTube-канал "Навальний LIVE". В Челябінську ще до початку акції правоохоронці затримали 16 осіб, а в Пензі - шість. Окрім того, у багатьох містах затримано координаторів штабів Навального.

DW.COM

Опозиційний російський політик Олексій Навальний оголосив масштабну акцію "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна. (05.05.2018)

Акції протесту відбуваються в 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, захід не узгоджено з місцевою владою.

Демонстранти вимагають реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.
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