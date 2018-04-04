Наїзд у Мюнстері: поліція не вбачає ісламістського підґрунтя

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul) заявив у суботу, 7 лютого, що за кермом вантажного мікроавтобуса, який скоїв наїзд на людей у центральній частині міста Мюнстера, перебував громадянин Німеччини. Міністр наголосив, що на даний момент "ніщо не вказує на будь-яке ісламістське підґрунтя" наїзду на людей, цитує інформагенція AFP.

Ройль також скоригував дані щодо загиблих унаслідок інциденту. За його словами, загиблих троє: двоє людей загинули в результаті наїзду, а водій застрелився всередині мікроавтобуса безпосередньо після скоєного нападу. Раніше повідомлялося, що внаслідок наїзду загинули три людини, а також водій мікроавтобуса. Ще близько 20 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, зазначали в поліції. За словами речниці місцевої поліції, шестеро травмованих перебували в критичному стані. У поліції також повідомляли, що перевіряють інформацію про двох чоловіків, які нібито вистрибнули з мікроавтобуса перед наїздом.

За інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, а також телеканалів WDR та NDR, водій вантажного мікроавтобуса - громадянин Німеччини 1969 року, який мав психічні розлади. У його помешканні провели обшук на предмет наявності вибухових речовин.

Спецпідрозділ поліції обшукує помешкання підозрюваного в наїзді

Видання Spiegel Online зазначає, що нападник - 48-річний житель Мюнстера Єнс Р., який в минулому одного разу вже демонстрував проблемну психічну поведінку. Він не був відомий поліції як екстреміст.

Наїзд було скоєно 7 квітня о 15:27 за місцевим часом в центрі Мюнстера, зловмисник спрямував автомобіль на людей, які сиділи на терасі популярного ресторану Grosser Kiepenkerl.

Реакція політиків на інцидент у Мюнстері

Наїзд у Мюнстері викликав хвилю різкого осуду з боку німецьких урядовців та закордонних політиків. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала інцидент "жахливим випадком", який "глибоко шокував" її. Меркель також пообіцяла зробити все необхідне для розслідування злочину та для "підтримки жертв і їхніх родичів".

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав скоєне "тяжким насильницьким злочином" та висловив свої співчуття родичам загиблих і потерпілим.

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер написав у соціальній мережі Twitter, що "сумує" разом з Мюнстером.

Так само президент Франції Еммануель Макрон запевнив у своєму Twitter-акунті, що "Франція поділяє горе Німеччини".

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) запевнив, що поліція "активно" працює в розслідуванні обставин інциденту.